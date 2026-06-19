विकसित भारत रोजगार योजना: प्रदेश के 30 हजार युवाओं को मिला रोजगार प्रोत्साहन, 13.73 करोड़ वितरित
योजना के तहत 46 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निजी कंपनियों को लाभार्थी के रूप में प्रदान की गई.
Published : June 19, 2026 at 10:40 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत राजस्थान में रोजगार और कौशल विकास को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन से आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के 15 लाख युवाओं को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की. राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के आरएल स्वर्णकार ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निजी क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30 हजार युवाओं को पहली बार रोजगार से जुड़ने पर 13.73 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई.
परिश्रम और क्षमता का सम्मान: प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं के परिश्रम और क्षमता का सम्मान है. उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर विकसित भारत के संकल्प को गति दी जा रही है. योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं और रोजगार देने वाले उद्योगों दोनों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि देशभर में अब तक 70 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित किए जा चुके हैं. वहीं 20 लाख से अधिक युवा अपनी नियुक्ति के छह माह पूर्ण कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा भारत के विकसित भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनके हुनर, कौशल एवं सामर्थ्य को अवसरों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है.
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200 स्थानों पर सीधा प्रसारण: EPFO के एडिशनल चीफ कमिश्नर अजीत कुमार ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश, कौशल प्रशिक्षण और निजी क्षेत्र के विस्तार के जरिए युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं. उन्होंने युवाओं से रोजगार के साथ कौशल उन्नयन पर भी ध्यान देने दे रहा है. उन्होंने बताया कि इस आयोजन का देशभर में 200 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया. राजस्थान में जयपुर के अलावा अजमेर, दौसा, टोंक, चूरू, झुंझुनू और सीकर में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए.
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30 हजार युवाओं की मिली राशि: योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30 हजार युवाओं को पहली बार रोजगार से जुड़ने पर 13.73 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई. जबकि 46 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निजी कंपनियों को लाभार्थी के रूप में प्रदान की गई, ताकि रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके. जयपुर के क्षेत्रीय आयुक्त परितोष कुमार ने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि निवेश, उद्योग और युवाओं की क्षमता को जोड़कर प्रदेश को रोजगार आधारित विकास मॉडल की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है. कार्यक्रम में सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक कालीचरण सर्राफ, संबंधित विभागों के अधिकारी, निजी नियोक्ता और नवनियुक्त कार्मिक भी उपस्थित रहे.