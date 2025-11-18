ETV Bharat / state

हजारीबाग में सरदार@150 यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन, सांसद समेत सैकड़ों लोग हुए शामिल

हजारीबागः लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत, द्वारा संचालित 'विकसित भारत पदयात्रा एवं सरदार @150 यूनिटी मार्च 2025' का आयोजन हजारीबाग में किया गया.

यूनिटी मार्च में छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया

कार्यक्रम का शुभारंभ विनोबा भावे विद्यालय के विवेकानंद सभागार परिसर से हुआ. छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर यह बताया कि अनेकता में एकता का संदेश हमारा देश पूरे विश्व को दे रहा है. देश सर्वोपरि का यह संदेश छात्र छात्राओं ने भी दिया. कार्यक्रम के बाद यूनिटी मार्च विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हुआ. जिसमें विश्वविद्यालय की छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. मार्च में सैकड़ों की संख्या में हजारीबाग के लोग शामिल हुए. हाथ में तिरंगा झंडा, एक भारत–श्रेष्ठ भारत, एकता में शक्ति, सरदार पटेल अमर रहे जैसे नारे गूंजते रहे.

सांसद, विधायक और छात्रा का बयान (Etv Bharat)

देश की एकता और अखंडता सरदार पटेल की देन हैः मनीष जायसवाल

मुख्य अतिथि सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व की ही देन है. हमें संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र पहले है उसके बाद हम स्वयं. उन्होंने बताया कि देश की स्वाधीनता संग्राम से लेकर आजाद भारत के निर्माण तक प्रदेश को बनाने में कई महापुरुषों ने अपना अहम योगदान दिया है परंतु जो धार उनके चरित्र में दिखता है वह असाधारण है.