'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार बोले-अल्पसंख्यक इस देश में किराएदार नहीं

'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में पहुंचे इंद्रेश कुमार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सहकारिता भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 'विकसित भारत 2047' विषय पर अहम आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि जैसे बहुसंख्यक इस देश में मालिक हैं, वैसे ही अल्पसंख्यक भी इस देश में किराएदार नहीं, मालिक हैं. लखनऊ में हुए 'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रो. नेईमा खान सहित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र, शिक्षक और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे. विकसित भारत में अल्पसंख्यकों की भूमिका: ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक रही. इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की भूमिका बेहद अहम होगी. खासतौर पर युवा और महिलाएं इसमें अपनी निर्णायक भागीदारी निभाएंगे. उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर अलग-अलग विषयों पर चर्चा की गई. इनमें शैक्षिक संस्थानों, मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा में लाने और कौशल आधारित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया. दानिश आजाद अंसारी और संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) मदरसा शिक्षा पर सरकार का स्टैंड: दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग विकसित भारत 2047 के निर्माण में अहम योगदान देगा. मदरसा शिक्षा परिषद को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. एक महीने में 5 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है, जिसकी जांच होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. शासन स्तर से मदरसों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया था. इस मामले की जांच जारी है. आगे की स्थिति जल्द स्पष्ट होगी.