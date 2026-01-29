ETV Bharat / state

'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार बोले-अल्पसंख्यक इस देश में किराएदार नहीं

दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग विकसित भारत 2047 के निर्माण में अहम योगदान देगा.

'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में पहुंचे इंद्रेश कुमार.
'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में पहुंचे इंद्रेश कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 10:40 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 10:56 AM IST

लखनऊ: सहकारिता भवन में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 'विकसित भारत 2047' विषय पर अहम आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि जैसे बहुसंख्यक इस देश में मालिक हैं, वैसे ही अल्पसंख्यक भी इस देश में किराएदार नहीं, मालिक हैं.

लखनऊ में हुए 'विकसित भारत 2047' कार्यक्रम में यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रो. नेईमा खान सहित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र, शिक्षक और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.

विकसित भारत में अल्पसंख्यकों की भूमिका: ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक रही. इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की भूमिका बेहद अहम होगी.

खासतौर पर युवा और महिलाएं इसमें अपनी निर्णायक भागीदारी निभाएंगे. उन्होंने बताया कि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर अलग-अलग विषयों पर चर्चा की गई. इनमें शैक्षिक संस्थानों, मदरसा शिक्षा को मुख्यधारा में लाने और कौशल आधारित योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया.

दानिश आजाद अंसारी और संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

मदरसा शिक्षा पर सरकार का स्टैंड: दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग विकसित भारत 2047 के निर्माण में अहम योगदान देगा. मदरसा शिक्षा परिषद को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

एक महीने में 5 मदरसों की मान्यता रद्द की गई है, जिसकी जांच होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. शासन स्तर से मदरसों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया गया था. इस मामले की जांच जारी है. आगे की स्थिति जल्द स्पष्ट होगी.

राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि ट्रेड शिक्षकों, प्रशिक्षकों का वेतन रोकने और मिनी ITI कोर्स को रद्द करने का मामला संज्ञान में है. किसी भी प्रकार के भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यदि किसी शिक्षक या प्रशिक्षक का वेतन रोका गया है, तो उसकी समीक्षा कराकर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.

संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने क्या कहा: कार्यक्रम में मौजूद संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि विकसित भारत 2047 को लेकर सार्थक चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक इस देश में किराएदार नहीं बल्कि समान अधिकारों के साथ मालिक हैं.

जितना अधिकार बहुसंख्यकों का है, उतना ही अधिकार अल्पसंख्यकों का भी है. वह कल भी इस देश के वासी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे. अल्पसंख्यकों को किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. सरकारी योजनाओं से उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया जा रहा है.

UGC मामले का हल निकलेगा: UGC गाइडलाइन को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार और समाज के लोग मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालेंगे.

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि संतों का काम धर्म और समाज में शांति, सौहार्द का संदेश देना है. अव्यवस्था फैलाना संत-महात्माओं का कार्य नहीं है. संत समाज इस विषय को गंभीरता से देख रहा है. विश्वास है कि इसका समाधान निकाला जाएगा.

इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दुखद निधन की खबर बेहद अफसोसजनक है. उन्होंने कहा कि अजित पवार एक अच्छे और सच्चे इंसान थे. जमीन से जुड़े हुए नेता थे और हमेशा महाराष्ट्र की जनता के सुख-दुख में साथ खड़े रहे.

