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सहारनपुर में विक्रांत-राखी की लव स्टोरी का खूनी खेल! सामने आईं हत्या की ये तीन वजह, जानिए किसे किसने मारा

पुलिस ने हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : बागपत के डूडाकर्मी विक्रांत और राखी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता सुधारस चौहान और उसके साथी कपिल चौहान को बागपत से गिरफ्तार किया है. दोनों हत्याकांड ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और प्रॉपर्टी विवाद के चलते अंजाम दिए गए. पहले सुधारस चौहान ने राखी के साथ मिलकर विक्रांत की हत्या की. इसके बाद सुधारस पुलिस से बचने के लिए कपिल के साथ मिलकर राखी को हथौड़े और चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया. राखी कमर में लाइसेंसी पिस्टल लगाकर चलती थी. एसएसपी अभिनंदन सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. बताया, 17 अप्रैल को बड़गांव थाना क्षेत्र के हसनपुर लोटनी गांव के पास नहर में एक शव मिला था. जिसकी पहचान बागपत के डूडाकर्मी विक्रांत के रूप में हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही थी. 10 दिन बाद 28 अप्रैल को थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रजापुर नौगांवा के रजवाहे में युवती का शव मिला, जिसकी पहचान बागपत निवासी राखी कश्यप के रूप में हुई. पुलिस दोनों मामलों को अलग-अलग मान रही थी. सहारनपुर में विक्रांत-राखी हत्याकांड का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) विक्रांत की पत्नी ने दर्ज कराया था गुमशुदगी का केस : विक्रांत मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला था और 2018 से बागपत के डूडा विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. 15 अप्रैल को वह रोज की तरह अपने काम पर निकला, लेकिन वापस घर नहीं लौटा. काफी तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, तो 23 अप्रैल को विक्रांत की पत्नी प्राची, जो नोएडा में एक सरकारी विभाग में कार्यरत है ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. प्राची ने अपनी शिकायत में राखी कश्यप पर शक जताया. राखी और विक्रांत के बीच संबंध होने की बात सामने आई. पुलिस से बचने के लिए राखी का मर्डर : एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, विक्रांत हत्या मामले में पुलिस राखी से पूछताछ कर रही थी. इससे भाजपा नेता सुधारस चौहान डर गया और पुलिस से बचने के लिए राखी की हत्या करने की प्लानिंग बनाई. सुधारस ने अपने दोस्त कपिल को भी साथ में मिला लिया. दोनों ने राखी को एक फार्महाउस पर पार्टी करने की बात बताई. फार्महाउस कपिल के दोस्त का था. तीनों फार्महाउस पहुंचे.