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सहारनपुर में विक्रांत-राखी की लव स्टोरी का खूनी खेल! सामने आईं हत्या की ये तीन वजह, जानिए किसे किसने मारा

राखी ने विक्रांत की गोली मारकर हत्या की. इसके बाद पुलिस से बचने के लिए सुधारस ने राखी की हत्या कर दी.

पुलिस ने हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने हत्या मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 9:01 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 9:53 PM IST

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सहारनपुर : बागपत के डूडाकर्मी विक्रांत और राखी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता सुधारस चौहान और उसके साथी कपिल चौहान को बागपत से गिरफ्तार किया है. दोनों हत्याकांड ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और प्रॉपर्टी विवाद के चलते अंजाम दिए गए. पहले सुधारस चौहान ने राखी के साथ मिलकर विक्रांत की हत्या की. इसके बाद सुधारस पुलिस से बचने के लिए कपिल के साथ मिलकर राखी को हथौड़े और चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया. राखी कमर में लाइसेंसी पिस्टल लगाकर चलती थी.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. बताया, 17 अप्रैल को बड़गांव थाना क्षेत्र के हसनपुर लोटनी गांव के पास नहर में एक शव मिला था. जिसकी पहचान बागपत के डूडाकर्मी विक्रांत के रूप में हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही थी. 10 दिन बाद 28 अप्रैल को थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रजापुर नौगांवा के रजवाहे में युवती का शव मिला, जिसकी पहचान बागपत निवासी राखी कश्यप के रूप में हुई. पुलिस दोनों मामलों को अलग-अलग मान रही थी.

सहारनपुर में विक्रांत-राखी हत्याकांड का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat)

विक्रांत की पत्नी ने दर्ज कराया था गुमशुदगी का केस : विक्रांत मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला था और 2018 से बागपत के डूडा विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. 15 अप्रैल को वह रोज की तरह अपने काम पर निकला, लेकिन वापस घर नहीं लौटा. काफी तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, तो 23 अप्रैल को विक्रांत की पत्नी प्राची, जो नोएडा में एक सरकारी विभाग में कार्यरत है ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. प्राची ने अपनी शिकायत में राखी कश्यप पर शक जताया. राखी और विक्रांत के बीच संबंध होने की बात सामने आई.

पुलिस से बचने के लिए राखी का मर्डर : एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, विक्रांत हत्या मामले में पुलिस राखी से पूछताछ कर रही थी. इससे भाजपा नेता सुधारस चौहान डर गया और पुलिस से बचने के लिए राखी की हत्या करने की प्लानिंग बनाई. सुधारस ने अपने दोस्त कपिल को भी साथ में मिला लिया. दोनों ने राखी को एक फार्महाउस पर पार्टी करने की बात बताई. फार्महाउस कपिल के दोस्त का था. तीनों फार्महाउस पहुंचे.

सुधारस से था राखी का संबंध : सुधारस ने कपिल के साथ मिलकर राखी की हथौड़े और चाकू से हमला कर हत्या कर दी. कपिल अपनी नेक्सॉन गाड़ी में राखी की लाश को रखकर थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रजापुर नौगांवा में ले जाकर फेंक दिया. पुलिस की जांच पड़ताल में सुधारस चौहान का नाम सामने आया. पता चला कि राखी का सुधारस से संबंध था. सुधारस को पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूल कर लिया.

विक्रांत और राखी में प्लॉट को लेकर था विवाद : पुलिस पूछताछ में सुधारस ने बताया, राखी के विक्रांत से अवैध संबंध थे. दोनों एक साथ बागपत में डूडा में तैनात थे. राखी और विक्रांत के बीच मथुरा के एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था. राखी के विक्रांत के साथ कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, जिससे वह विक्रांत को ब्लैकमेल भी कर रही थी. विक्रांत ने प्लॉट राखी के नाम करने से मना कर दिया. इससे नाराज राखी ने विक्रांत की हत्या करने की प्लानिंग बनाई.

ब्लैकमेल कर लिए 25 लाख रुपये : सुधारस ने पुलिस को बताया, राखी ने मेरे साथ भी आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी. जिसे वायरल करने की धमकी देकर करीब 25 लाख रुपये वसूल लिए थे. राखी ने कहा कि अगर वह विक्रांत की हत्या में सहयोग करेगा तो वीडियो डिलीट कर देगी. इसके बाद प्लानिंग के तहत विक्रांत को 15 अप्रैल को राखी के फ्लैट पर बुलाया गया. प्लॉट के विषय में बातचीत को लेकर विवाद बढ़ गया. इसके बाद सुधारस और राखी ने अपनी-अपनी लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत की गोली मारकर हत्या कर दी. सबूत मिटाने के इरादे से शव को सहारनपुर ले जाकर नहर में फेंक दिया.

एसएसपी अभिनंदन सिंह ने बताया, विक्रांत की पत्नी ने गुमशुदगी दर्ज कराई और राखी का नाम बताया. पुलिस राखी तक पहुंच गई. इससे सुधारस घबरा गया. उसे लगा की राखी पुलिस को सारी सच्चाई बता देगी. इसलिए सुधारस ने राखी को भी मारने का प्लान बनाया.

राखी के पास थी लाइसेंसी पिस्टल : 27 वर्षीय राखी कश्यप बागपत की रहने वाली थी और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती थी. वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थी और उसके पास लाइसेंसी पिस्टल भी थी. राखी की दो शादियां हो चुकी थीं और दोनों से तलाक हो चुका था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसका संबंध किन-किन लोगों से था और क्या इस मामले में कोई और भी शामिल हैं.

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Last Updated : May 2, 2026 at 9:53 PM IST

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