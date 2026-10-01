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भागलपुर का बेली ब्रिज बंद, अब जहाज ही सहारा.. सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा परिचालन

भागलपुर: बुधवार रात से विक्रमशिला पुल पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है. करीब तीन महीने तक भागलपुर और नवगछिया के बीच जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 12 जहाजों की व्यवस्था की है. जहाज सेवा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी अलंक्रिता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने संबंधित अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.

"बहुत परेशानी होगी, इसलिए कि तीन महीने के लिए पुल बंद रहेगा. इसलिए जिला प्रशासन से यही मांग रहेगी कि रात में भी जहाज को चलाया जाए. कोसी-सीमांचल से बड़ी संख्या में लोग भागलपुर आते-जाते हैं. लोग इलाज कराने भी आते हैं. व्यवसायी को भी बहुत दिक्कत होगी."- प्रशांत कुमार, स्थानीय

सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा जहाज भागलपुर और नवगछिया के बीच यात्रियों के आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जलमार्ग को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तैयार किया है. गुरुवार सुबह 6 बजे से भागलपुर और नवगछिया के बीच 12 जहाजों का परिचालन शुरू किया जाएगा. जहाज सेवा हर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी. हालांकि स्थानीय लोगों की मांग है कि रात में भी जहाज सेवा जारी जाए.

एफएम मॉल के बगल से संचालित होगा जहाज

भागलपुर की ओर से जहाज सेवा बियाडा क्षेत्र में एफएम मॉल के बगल से संचालित की जाएगी. यहां यात्रियों के लिए टिकट काउंटर बनाया गया है. टिकट लेने के बाद यात्रियों को निर्धारित कतार में खड़ा होना होगा. इसके बाद क्रमवार तरीके से यात्रियों को जहाज पर सवार कराया जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि जहाज पर चढ़ने और उतरने के दौरान भीड़ की स्थिति नहीं बने और यात्रियों को सुरक्षित तरीके से नदी पार कराया जा सके.

एफएम मॉल के बगल से संचालित होगा जहाज (ETV Bharat)

पुलिस बल की भी तैनाती

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. जहाज परिचालन वाले स्थान पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. पुलिस की टीम यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ मौके पर यातायात व्यवस्था को भी संभाल रही है. प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि जहाज सेवा के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो.

मेडिकल कैंप, चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध

यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कैंप भी बनाया गया है. किसी यात्री की तबीयत खराब होने या किसी तरह की चिकित्सकीय जरूरत पड़ने पर मौके पर तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावे यात्रियों की सुविधा के लिए रसोई दीदी का किचन भी संचालित किया जाएगा.

रसोई और मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था (ETV Bharat)

मालवाहक गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था

वहीं, बड़ी और मालवाहक गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है. ऐसी गाड़ियों को बाबूपुर मोड़ से कार्गो जहाज के माध्यम से नदी पार कराया जाएगा. इससे मालवाहक वाहनों और बड़ी गाड़ियों की आवाजाही जारी रखने में मदद मिलेगी. आवश्यक सामान की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने अलग से यह व्यवस्था तैयार की है.

डीएम ने दिए निर्देश

अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने और यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बेली ब्रिज बंद रहने की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी टीम सक्रिय रहेगी.

डीएम अलंकृता पांडे ने लिया जायजा (ETV Bharat)

"रात 12 बजे बेली ब्रिज पर वाहनों का परिचालन बंद करने का फैसला लिया गया है. गुरुवार सुबह 6 बजे से भागलपुर और नवगछिया के बीच जहाज सेवा शुरू हो रही है. करीब तीन महीने तक चलने वाली इस वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए यात्रियों और मालवाहक वाहनों के आवागमन को जारी रखने की कोशिश की गई है."- अलंकृता पांडे, जिलाधिकारी, भागलपुर

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