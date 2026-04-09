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'2027 में टूटेगा जयराम ठाकुर भ्रम', विक्रमादित्य सिंह का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा 2027 में जनता फिर से कांग्रेस की नीतियों पर अपना विश्वास दोहराएगी.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 7:44 PM IST

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Updated : April 9, 2026 at 8:08 PM IST

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मंडी: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने वाले बयान पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जो नेता अपने कार्यकाल में मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदल चुके हों, उन्हें इस तरह के बड़े दावे करना शोभा नहीं देता.

'2027 विधानसभा चुनाव में टूटेगा जयराम का भ्रम'

तंज कसते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए, तो जयराम ठाकुर का यह दावा महज एक भ्रम है. 2027 के विधानसभा चुनावों में जयराम ठाकुर का यह भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा और जनता कांग्रेस की नीतियों पर अपना विश्वास दोहराएगी'.

भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं पर विक्रमादित्य ने क्या कहा?

दरअसल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सुंदरनगर के खिलड़ा स्थित ड्रीम्ज़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में सोशल मीडिया पर उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं और ट्रोलिंग पर विराम लगाते हुए विक्रमादित्य सिंह ने साफ किया कि वे कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

मुझे “कांग्रेस निष्ठा” का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'उनकी राजनीतिक विरासत और प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना निराधार है. 1977 में जब कांग्रेस का सबसे कठिन दौर था और प्रदेश में पार्टी का ढांचा लगभग समाप्त हो गया था, तब वीरभद्र सिंह ने अपने निजी निवास ‘हॉली लॉज’ से वर्षों तक पार्टी को संभाला और मजबूत किया. ऐसे में उन्हें किसी से भी “कांग्रेस निष्ठा” का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है'.

केंद्र से राज्य का हक दिलाने के लिए प्रयासरत

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश और विशेषकर मंडी के विकास के लिए काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार से राज्य का हक दिलाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं. हिमाचल प्रदेश के निर्माण में डॉ. यशवंत सिंह परमार की भूमिका सर्वोपरि रही है, जबकि वीरभद्र सिंह ने अपने लंबे कार्यकाल में प्रदेश को आधुनिक विकास की दिशा दी. उनका प्रशासनिक अनुभव आज भी मार्गदर्शक की तरह है.

ठाकुर कौल सिंह पर विक्रमादित्य की प्रतिक्रिया

वही, वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'इन विषयों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संज्ञान में लाया जाएगा. सरकार अनुभवी नेताओं के सुझावों को गंभीरता से लेगी और यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे. राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है और सामूहिक प्रयासों के जरिए हिमाचल को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है'.

ये भी पढ़ें: वो जब याद आए, बहुत याद आए...हिमाचल में कांग्रेस हो या भाजपा, सभी को याद आ रहे वीरभद्र सिंह

Last Updated : April 9, 2026 at 8:08 PM IST

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