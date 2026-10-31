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बड़े ड्रग माफिया पर होगी कार्रवाई, तस्करों की सिफारिश करने वालों को मैं खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा: विक्रमादित्य

मंच से भाषण देते विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: शिमला पुलिस द्वारा शोगी में 257 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) की खेप बरामद किए जाने के बाद नशा तस्करी का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. बताया जा रहा है कि चिट्टे की यह खेप ननखड़ी ले जाई जा रही थी. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस मामले पर चिंता जताते हुए ननखड़ी क्षेत्र में सक्रिय बड़े नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही.

उन्होंने कहा कि ननखड़ी क्षेत्र में बड़े-बड़े ड्रग माफिया सक्रिय हैं. इन लोगों की पहचान कर ली गई है. इनके खिलाफ एक-एक करके कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे नशा कारोबारियों को बचाने की सिफारिश लेकर उनके पास आएगा तो वह स्वयं उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे. ननखड़ी से किन्नौर, आनी, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में नशे की सप्लाई होने की जानकारी सामने आई है. यह पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय और समाज के माथे पर धब्बा है. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि युवा भी इस अवैध कारोबार में संलिप्त हो रहे हैं. इसके अलावा कुछ महिलाओं की संलिप्तता की जानकारी भी मिली है. संबंधित युवाओं और महिलाओं के नाम भी संज्ञान में हैं, लेकिन मंच से किसी का नाम नहीं लेना चाहते.