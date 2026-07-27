ETV Bharat / state

वीरभद्र फाउंडेशन से 16 आपदा प्रभावित परिवारों को विक्रमादित्य सिंह ने दी आर्थिक मदद, हर मदद का दिया आश्वासन

विक्रमादित्य सिंह ने शाहपुर की आपदा प्रभावित बोह पंचायत का दौरा किया. उन्होंने 16 परिवारों को राहत राशि सौंपी.

बोह पंचायत का दौरा करने पहुंचे विक्रमादित्य सिंह
बोह पंचायत का दौरा करने पहुंचे विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह पंचायत का दौरा किया. बोह पंचायत में कुछ दिन पहले आई आपदा के कारण कई परिवार बेघर हो गए थे. अपने दौरे के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने आपदा प्रभावित परिवारों की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना. इस दौरान उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी.

इस दौरान उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से सभी 16 प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत सहायता भी प्रदान की है. संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों का मनोबल बनाए रखना और उन्हें हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. साथ ही उन्होंने बोह की सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एक करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश भी दिए हैं. मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने के साथ राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी पात्र परिवारों तक सरकारी सहायता समयबद्ध ढंग से पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए.

इससे पूर्व लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चम्बी खड्ड पर क्षतिग्रस्त हुए पुल का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पुनर्निर्माण की प्रगति और प्रस्तावित कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पुल के पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए.

बता दें कि कांगड़ा जिले की बोह घाटी में पिछले मंगलवार को हुई बारिश और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई थी. इस घटना में कई मकान और अन्य भवन मलबे की चपेट में आ गए. प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक 13 पक्के मकान और 5 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा 9 गोशालाएं भी पूरी तरह ढह गईं. इस आपदा में पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है. 2 भैंसें, 4 गाय, 1 बैल और 1 भेड़ की मौत हो गई. वहीं, 3 महिलाएं घायल हुई थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था.

ये भी पढ़ें: 18 मकान, 9 गोशालाएं और एक प्राइमरी स्कूल भवन पूरी तरह तबाह, 3 महिलाएं घायल

TAGGED:

LANDSLIDES DAMAGE IN BOH VALLEY
KANGRA LANDSLIDE DISASTER
SHAHPUR KANGRA LANDSLIDE DISASTER
VIRBHADRA SINGH FOUNDATION
BOH VALLEY LANDSLIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.