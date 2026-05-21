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'पेट्रोल भले न मिले, मेलोडी के गीत गुनगुनाओ', मोदी-मेलोनी के वीडियो पर विक्रमादित्य सिंह का तंज

अपने व्यंग्यात्मक संदेश में विक्रमादित्य सिंह ने पीएम मोदी की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का भी जिक्र किया और उन पर निशाना साधा.

Vikramaditya Singh On Modi Melodi Trend
विक्रमादित्य सिंह ने (FB@VikramadityaSingh)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. इस बार उन्होंने चर्चित 'मेलोडी' ट्रेंड को आधार बनाते हुए महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और आम आदमी की परेशानियों को लेकर व्यंग्यात्मक पोस्ट साझा की है. उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

कविता के अंदाज में साधा निशाना

विक्रमादित्य सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में तुकबंदी के जरिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया. उन्होंने लिखा कि विदेशों में 'मेलोडी' की रील्स धूम मचा रही हैं और कैमरों की चमक के बीच प्रचार का माहौल बना हुआ है, जबकि देश में आम आदमी महंगाई से परेशान है. पोस्ट में उन्होंने लिखा, "यहां आम आदमी का तेल निकाल रही है सरकार" और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए यह भी लिखा कि कई लोगों की गाड़ियां अब घरों में खड़ी रहने लगी हैं क्योंकि ईंधन का खर्च लगातार बढ़ रहा है.

Vikramaditya Singh On Modi Melodi Trend
मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट (FB@VikramadityaSingh)

लोक निर्माण मंत्री ने अपनी पोस्ट में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को प्रमुख मुद्दा बनाया. उन्होंने लिखा कि पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुंच चुका है और डीजल की कीमतों ने भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई का असर सीधे आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है.

विदेश दौरों और प्रचार पर उठाए सवाल

अपने व्यंग्यात्मक संदेश में विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने जी-20 और जी-7 सम्मेलनों का जिक्र करते हुए कहा कि इन आयोजनों की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल होते हैं, लेकिन महंगाई और जनता की परेशानियों जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

विक्रमादित्य सिंह की यह पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. कांग्रेस समर्थक इसे महंगाई के मुद्दे को उठाने वाला बयान बता रहे हैं, जबकि भाजपा समर्थक इसे राजनीतिक व्यंग्य और चुनावी बयानबाजी करार दे रहे हैं. हालांकि, पोस्ट ने एक बार फिर महंगाई और ईंधन कीमतों के मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

बता दें कि कुछ दिनों पहले सोलन से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. सोलन जिले के विकास खंड कुनिहार में बैलेट पेपर लेखन कार्य के दौरान दो बैलेट पेपर गायब हो गए थे, जिसके बाद इस कार्य में तैनात 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. इसके साथ ही, सभी संबंधित कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से भी हटा दिया गया था.

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