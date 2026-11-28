कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं को कोर कमेटी में नहीं मिली जगह, विक्रमादित्य सिंह बोले- अब कहां गए बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नेता?
कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच मतभेदों की चर्चाओं को भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खारिज किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 6:13 PM IST
शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी को लेकर पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति ‘यूज एंड थ्रो’ यानी इस्तेमाल करो और फिर किनारे कर दो की नीति पर चलती है. उन्होंने कहा कि भाजपा में कई ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नई कोर कमेटी में उन्हें जगह नहीं मिली. विक्रमादित्य सिंह ने सांसद हर्ष महाजन सहित कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कुछ नेताओं को नई प्रदेश कोर कमेटी में जगह न मिलने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि संगठन में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रखने वाले कई नेताओं को नई कोर कमेटी में शामिल नहीं किया गया. उन्होंने इसे भाजपा की ‘यूज एंड थ्रो’ की राजनीति बताया.
कांग्रेस सरकार और संगठन में पूरा तालमेल
कांग्रेस सरकार और संगठन के बीच मतभेदों को लेकर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सरकार और संगठन पूरी तरह तालमेल के साथ काम कर रहे हैं. सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जबकि संगठन की जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास है. दोनों अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाली रैलियों, पार्टी कार्यक्रमों और दिल्ली से मिलने वाले संगठनात्मक निर्देशों पर सभी मिलकर काम करते हैं. कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर व्यक्ति को पार्टी मंच पर अपनी राय रखने का अधिकार है. विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी की एकता और मजबूती को लेकर सभी एकजुट हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन मंच से बाहर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सिपाही हैं.
कुल्लू को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की पैरवी
विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू जिले को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की भी पैरवी की. उन्होंने कहा कि मंत्री बनाने का फैसला पार्टी हाईकमान का है और इस दिशा में पहल मुख्यमंत्री को करनी है. यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनका मानना है कि कुल्लू जैसे महत्वपूर्ण जिले को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और यहां से पार्टी के दो विधायक चुनकर आए हैं. इसके बावजूद फिलहाल मंत्रिमंडल में जिले का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कुल्लू से सत्य प्रकाश ठाकुर और स्वर्गीय राज किशन गौड़ मंत्री रहे थे. वहीं, आनी से विधायक रहे ईश्वर दास को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्होंने कहा कि कुल्लू को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की परंपरा रही है और इसे आगे भी जारी रखा जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री कर रहे प्रयास, अब तो तंत्र-मंत्र करना पड़ेगा
विक्रमादित्य सिंह ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भी कुल्लू जिले को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी कोई पेंच अटका हुआ है. हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद भी सितारे ठीक न होने की बात कही थी. ऐसे में अब तो लगता है कि इस पेंच को सुलझाने के लिए तंत्र-मंत्र ही करना पड़ेगा.
महिला आरक्षण के 33 प्रतिशत कोटे का समर्थन
महिला आरक्षण के मुद्दे पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पूरी तरह पक्ष में है. पार्टी चाहती है कि वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक को उसी स्वरूप में लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना जरूरी है और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने करीब चार दशक पहले पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की थी. उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए.
महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन पर जताई चिंता
विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इस विधेयक की आड़ में परिसीमन को आगे बढ़ाने और उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिशों पर सवाल उठा रही है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर देशभर में चर्चा हो रही है. सरकार की ओर से उत्तर और दक्षिण के बीच 50 प्रतिशत के समान अनुपात को लेकर दिए गए संकेत को उन्होंने सकारात्मक बताया, लेकिन कहा कि परिसीमन के सभी पहलुओं पर गंभीर चर्चा जरूरी है.
विधेयक सामने आने के बाद तय होगी रणनीति
मंत्री ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे. कांग्रेस भी INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठक कर चर्चा करेगी. उन्होंने कहा कि जब तक संबंधित मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जाता और सरकार की मंशा लिखित रूप में स्पष्ट नहीं होती, तब तक उसके प्रावधानों पर अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. विधेयक सामने आने के बाद ही उसकी बारीकियों और सरकार के वास्तविक उद्देश्य का आकलन किया जा सकेगा.
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