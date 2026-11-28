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कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं को कोर कमेटी में नहीं मिली जगह, विक्रमादित्य सिंह बोले- अब कहां गए बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नेता?

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी को लेकर पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति ‘यूज एंड थ्रो’ यानी इस्तेमाल करो और फिर किनारे कर दो की नीति पर चलती है. उन्होंने कहा कि भाजपा में कई ऐसे नेता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नई कोर कमेटी में उन्हें जगह नहीं मिली. विक्रमादित्य सिंह ने सांसद हर्ष महाजन सहित कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कुछ नेताओं को नई प्रदेश कोर कमेटी में जगह न मिलने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि संगठन में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रखने वाले कई नेताओं को नई कोर कमेटी में शामिल नहीं किया गया. उन्होंने इसे भाजपा की ‘यूज एंड थ्रो’ की राजनीति बताया.

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