'फर्क नहीं पड़ता, जनता के दिलों में बसते हैं राजा साहब', पोस्टर विवाद पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह
विक्रमादित्य सिंह ने वीरभद्र सिंह लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास में उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:47 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की तस्वीर पोस्टरों और होर्डिंगों में न लगाए जाने को लेकर उठे विवाद पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि पोस्टर पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर हो या न हो, इससे उनके कद पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने अपने काम और योगदान से प्रदेश की जनता के दिलों में जगह बनाई है. वह एक युग पुरुष और कद्दावर नेता थे, जिन्होंने जनता के दिलों पर राज किया है.
विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि हिमाचल के निर्माण और विकास में डॉ. वाईएस परमार, ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह जैसे नेताओं का अहम योगदान रहा है और इन सभी का हमेशा मान-सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आज का वर्तमान कल इतिहास बन सकता है, यह सिर्फ समय की बात है. राजनीतिक दलों में भी एक परिवार की तरह वरिष्ठ नेताओं और उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए. वीरभद्र सिंह करीब 22 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास में उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी बनाने का विरोध
स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर नई राजनीतिक पार्टी बनाए जाने की चर्चाओं पर विक्रमादित्य सिंह ने विरोध जताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी दिवंगत नेता के नाम का इस्तेमाल उनकी पत्नी और परिवार की सहमति के बिना करना आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाया और लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई. विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि वह वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी बनाने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.
कंगना रणौत के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
लोक निर्माण मंत्री ने सांसद कंगना रणौत के हिमाचल प्रदेश को लेकर दिए गए कथित बयान पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का मजबूत और अभिन्न अंग है. प्रदेश ने शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं होना और मुद्दों पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने ही राज्य को छोटा आंकना गलत है. जनप्रतिनिधियों को प्रदेश के हितों और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 55 हजार करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट, फिर भी कई काम अधूरे, नड्डा ने लगाई फटकार
ये भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही के लगाए आरोप