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'फर्क नहीं पड़ता, जनता के दिलों में बसते हैं राजा साहब', पोस्टर विवाद पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह

विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की तस्वीर पोस्टरों और होर्डिंगों में न लगाए जाने को लेकर उठे विवाद पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि पोस्टर पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर हो या न हो, इससे उनके कद पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने अपने काम और योगदान से प्रदेश की जनता के दिलों में जगह बनाई है. वह एक युग पुरुष और कद्दावर नेता थे, जिन्होंने जनता के दिलों पर राज किया है.

विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि हिमाचल के निर्माण और विकास में डॉ. वाईएस परमार, ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह जैसे नेताओं का अहम योगदान रहा है और इन सभी का हमेशा मान-सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आज का वर्तमान कल इतिहास बन सकता है, यह सिर्फ समय की बात है. राजनीतिक दलों में भी एक परिवार की तरह वरिष्ठ नेताओं और उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए. वीरभद्र सिंह करीब 22 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और विकास में उनके इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.