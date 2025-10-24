ETV Bharat / state

CM को कार्टून बताने वाले MLA पर विक्रमादित्य का प्रहार, बिना नाम लिए कंगना रनौत पर भी साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के कुछ नेताओं को बेलगाम बताया. उन्होंने सांसद कंगना रनौत और विधायक सुधीर शर्मा पर निशाना साधा.

विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी सांसद और विधायक पर निशाना
विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी सांसद और विधायक पर निशाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
शिमला: सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कार्टून बताया. विधायक के इस टिप्पणी पर हिमाचल प्रदेश की सियासत गरम हो गई है. पहले सीएम के मीडिया सलाहकार ने सुधीर शर्मा पर पलटवार किया. वहीं, अब लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है.

विक्रमादित्य सिंह का सुधीर शर्मा पर निशाना

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "पक्ष-विपक्ष के बीच मुद्दों पर संवाद और कटाक्ष होना चाहिए. सरकार को भी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए. लेकिन किसी पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं करना चाहिए".

सीएम सुक्खू को विधायक ने बताया कार्टून!

बता दें कि धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने बीते दिनों सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री की एक फोटो शेयर की थी और उस पर लिखा, प्रदेश के इतिहास में पहली बार 'कार्टून का स्केच'. जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया. वहीं, सोशल मीडिया पर भी कई लोग विधायक को ट्रोल कर रहे हैं.

'एक मोहतरमा कुछ भी कह देती है, वह बेलगाम है'

वहीं, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सांसद कंगना रनौत का बिना नाम लिए उनपर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "प्रदेश में कुछ नेता बेलगाम हैं. एक ‘मोहतरमा’ यहां आकर कभी भी कुछ भी कह देती है, वह बेलगाम है. यह देवभूमि है और हमारे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते. व्यक्तिगत रूप से प्रहार करके किसी को कोई लाभ नहीं मिलता".

ठियोग में सड़कों की मेटलिंग पर उठ रहे सवाल

इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री ठियोग में सड़कों की मेटलिंग पर उठ रहे सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "बरसात में सड़कों में भारी नुकसान हुआ है. विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है. हर जिला को टारगेट दिए हैं, उन्हें तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. इस बार बरसात ज्यादा समय तक होने के चलते टारिंग को कम समय मिला. ठियोग सड़क को 4 करोड़ केंद्र से मिला है. यदि गुणवत्ता में खामी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी. अभी प्रदेश में 40 सड़कें बंद है. जल्द इन्हें बहाल किया जाएगा. पीडीएनए के तहत 1400 करोड़ विभाग को मिला था, उसके लिए टेंडर लगा दिए गए हैं".

विक्रमादित्य सिंह ने दिए जांच के आदेश

गौरतलब है कि मानसून के बाद अब प्रदेश में सड़कों की मेटलिंग का कार्य किया जा रहा है. लेकिन कई जगह पर गुणवत्ता सवालों के घेरे में हैं. वहीं, शिमला के ठियोग में सड़क की मेटलिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे है. स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. वहीं, ठियोग बाजार में सड़क की टारिंग में निम्न स्तर की निर्माण सामग्री इस्तेमाल को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. सेक्शन इंजीनियर नेशनल हाईवे को मौके पर जाने के निर्देश दिए गये हैं. विक्रमादित्य सिंह ने अधिकारियों को इसकी पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.

पंचायती राज चुनाव पर क्या बोले विक्रमादित्य?

वहीं, प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में देरी को लेकर विपक्ष के आरोप पर भी लोक निर्माण मंत्री ने पलटवार किया. विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल में पंचायती राज चुनाव वक्त पर ही होंगे. जिला प्रशासन के आग्रह पत्र पर सरकार ने संज्ञान लिया है. प्रदेश सरकार चुनाव वक्त पर ही कराएगी".

