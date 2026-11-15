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गांधी परिवार पर टिप्पणी को लेकर कंगना पर भड़के विक्रमादित्य सिंह, बोले- ऐसी बयानबाजी हिमाचल की संस्कृति पर काला धब्बा

कंगना रनौत पर भड़के विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा गांधी परिवार को लेकर की गई टिप्पणियों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती. विक्रमादित्य सिंह ने कंगना की बयानबाजी को हिमाचल की संस्कृति पर काला धब्बा बताया.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत बिना वजह बयानबाजी करती रहती हैं और कोई भी सभ्य व पढ़ा-लिखा व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए और सभी को उसका ध्यान रखना चाहिए. इस तरह की टिप्पणियां हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं. लोक निर्माण मंत्री ने कंगना के बयान को प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा बनाए रखने की सलाह भी दी.