गांधी परिवार पर टिप्पणी को लेकर कंगना पर भड़के विक्रमादित्य सिंह, बोले- ऐसी बयानबाजी हिमाचल की संस्कृति पर काला धब्बा
कंगना रनौत ने 10 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गांधी परिवार को लेकर एक पोस्ट की थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 5:26 PM IST
शिमला: मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा गांधी परिवार को लेकर की गई टिप्पणियों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती. विक्रमादित्य सिंह ने कंगना की बयानबाजी को हिमाचल की संस्कृति पर काला धब्बा बताया.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत बिना वजह बयानबाजी करती रहती हैं और कोई भी सभ्य व पढ़ा-लिखा व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की एक मर्यादा होनी चाहिए और सभी को उसका ध्यान रखना चाहिए. इस तरह की टिप्पणियां हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं. लोक निर्माण मंत्री ने कंगना के बयान को प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्हें सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा बनाए रखने की सलाह भी दी.
क्या है कंगना रनौत से जुड़ा पूरा विवाद?
दरअसल, कंगना रनौत के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 10 नवंबर को गांधी परिवार को लेकर एक पोस्ट की थी. उस पोस्ट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौतों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी के राजनीतिक उभार पर सवाल उठाए गए थे. पोस्ट में सोनिया गांधी को कथित तौर पर 'रहस्यमय विदेशी नागरिक' बताते हुए गांधी परिवार से जुड़ी घटनाओं को लेकर भी टिप्पणी की गई थी. इस पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया था.
हिमाचल में कंगना पर दर्ज हुई FIR
इस मामले में शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के डीजीपी से शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने कंगना की सोशल मीडिया पोस्ट में की गई टिप्पणियों को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत में आशंका जताई गई थी कि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक और राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है. इसके आधार पर पुलिस ने कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353(2), 196(1)(b) और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है. एफआईआर के मुताबिक, मामले की जांच शिमला वेस्ट थाना पुलिस कर रही है. फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल में जुटी है.
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