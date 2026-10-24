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हिमाचल में 3 हजार करोड़ से होगा 1700 KM सड़क का विस्तार: विक्रमादित्य सिंह

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से मिलने वाले ₹3000 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा. इसके तहत हिमाचल में 1700 किलोमीटर सड़क का भी विस्तार किया जाएगा. यह बात ढालपुर दौरे पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के अवसर पर ढालपुर पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भगवान बिजली महादेव के भी दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की और अपने-अपने इलाके की सड़कों के बारे में भी उनसे चर्चा की.