हिमाचल में 3 हजार करोड़ से होगा 1700 KM सड़क का विस्तार: विक्रमादित्य सिंह
लोनिवि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किए बिजली महादेव के दर्शन. मंत्री ने कहा जिला कुल्लू की सड़कों को किया जाएगा बेहतर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:08 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार से मिलने वाले ₹3000 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा. इसके तहत हिमाचल में 1700 किलोमीटर सड़क का भी विस्तार किया जाएगा. यह बात ढालपुर दौरे पहुंचे लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही.
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के अवसर पर ढालपुर पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भगवान बिजली महादेव के भी दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की और अपने-अपने इलाके की सड़कों के बारे में भी उनसे चर्चा की.
वहीं, प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा की खराहल क्षेत्र के लोग भी उनसे मिले थे और बिजली महादेव सड़क की हालत के बारे में उन्हें बताया था. ऐसे में अब जल्द ही इस सड़क का भी विस्तार किया जाएगा. ताकि यहां पर लोगों को सड़क संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े.
उन्होंने बताया कि लगघाटी के पंचायत प्रतिनिधि ने भी उनसे मुलाकात की है और अब वह मनाली विधानसभा क्षेत्र के राइट बैंक सड़क का भी निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर भी प्रदेश में सड़कों के बेहतर हालत को लेकर निर्णय लिए जाएंगे.
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा अपनी देव संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां पर सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में लोगों को दर्शन देते हैं. ऐसे में दशहरा उत्सव में हजारों लोग रोजाना देवी देवता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और मुझे भी यहां पर देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है".
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