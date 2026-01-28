ETV Bharat / state

'सैलानियों की वजह से सड़क खोलने में आ रही दिक्कतें, गाड़ियों को स्पॉट पर छोड़कर जा रहे टूरिस्ट'

लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बर्फबारी में पर्यटक गाड़ी छोड़कर जा रहे, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है.

लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह
लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:24 PM IST

शिमला: हिमाचल में एक बार फिर बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ ही मुश्किलें भी खड़ी कर दी है. ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के कारण सड़कों पर जबरदस्त फिसलन देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटक घबराकर अपनी गाड़ियां सड़कों पर ही छोड़कर जा रहे हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि कई प्रमुख पर्यटन मार्गों पर लंबा जाम लग रहा है, वहीं फिसलन के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

'टूरिस्टों की वजह से सड़क खोलने में आ रही दिक्कतें'

लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'टूरिस्टों की वजह से हमें सड़क को खोलने में दिक्कतें आ रही है. सैलानी फिसलन होने पर गाड़ियों को स्पॉट पर छोड़कर जा रहे हैं. इसकी वजह से लंबा जाम लग रहा है. पुलिस कर्मियों को भी इस कारण दिक्कतें आ रही हैं'.

विक्रमादित्य सिंह ने सैलानियों से अपील की है कि वे घबराहट में आकर इस तरह के कदम न उठाएं, क्योंकि सड़क पर खड़ी या छोड़ी गई गाड़ियां राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा बन रही हैं. मेरा सैलानियों से निवेदन है कि कि अगर गाड़ी फंस भी जाए तो उसे साइड में लगाने का प्रयास करें, इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी उनका पूरा सहयोग करने का प्रयास कर रहा है.

PWD मंत्री ने सड़कों को खोलने के दिए निर्देश

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीते हमीरपुर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, जो स्थिति थी उसके मुताबिक प्रदेश में 560 सड़के बंद थी. वहीं, पहली बार हुई बर्फबारी में भी 1200 सड़के बंद हो गई थी. बर्फबारी में सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी सहित 550 मशीनें लगी हैं. सड़कों को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उनको सड़कों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह प्रदेश हित के मुद्दे केंद्र के समक्ष लगातार उठा रहे हैं. केंद्र से एक बड़ी सौगात मिली है, जिससे बागवानों को लाभ होगा. छैला यशवंतनगर औच्छ घाट मार्ग के लिए 200 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा. केंद्र सरकार उन्हीं कामों की स्वीकृति देती है, जिसकी डीपीआर भेजी जाती है.

यूनियन बजट को लेकर कही ये बात

वहीं यूनियन बजट से हिमाचल की उम्मीदें पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा यूनियन बजट से उन्हें बहुत अपेक्षाएं हैं. राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया जाए, जो 13 हजार करोड़ से शुरू होकर 2500 करोड़ रह गया है.

अजित पवार के निधन पर जताया शोक

वहीं, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पवार की आकस्मिक मौत देश और महाराष्ट्र दोनों के लिए क्षतिपूर्ण है.

संपादक की पसंद

