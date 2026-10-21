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सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर क्यों नहीं पहुंचे CM सुक्खू? विक्रमादित्य ने दिया जवाब

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सराहन स्थित जन्मस्थली पर प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल न होने को लेकर उठ रहे सवालों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यह जिला स्तरीय कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री के शामिल न होने को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ना बेतुका है. उन्होंने भाजपा की टिप्पणियों को तथ्यहीन बताते हुए ऐसे आयोजनों को राजनीतिक विवाद से दूर रखने की बात कही.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का उनकी जन्मस्थली पर अनावरण करना जरूरी था. यह स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम था. उन्होंने बताया कि आयोजन के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था. जो लोग पहुंच सके, वे शामिल हुए, जबकि कुछ लोग अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए.