सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर क्यों नहीं पहुंचे CM सुक्खू? विक्रमादित्य ने दिया जवाब
मंत्री विक्रमादित्या सिंह ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:45 PM IST
शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सराहन स्थित जन्मस्थली पर प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शामिल न होने को लेकर उठ रहे सवालों पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यह जिला स्तरीय कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री के शामिल न होने को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ना बेतुका है. उन्होंने भाजपा की टिप्पणियों को तथ्यहीन बताते हुए ऐसे आयोजनों को राजनीतिक विवाद से दूर रखने की बात कही.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आधुनिक हिमाचल के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का उनकी जन्मस्थली पर अनावरण करना जरूरी था. यह स्थानीय लोगों की भावनाओं से जुड़ा कार्यक्रम था. उन्होंने बताया कि आयोजन के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था. जो लोग पहुंच सके, वे शामिल हुए, जबकि कुछ लोग अपनी व्यस्तताओं के कारण नहीं आ पाए.
CM के शामिल न होने को गुटबाजी से जोड़ना गलत
लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों को राजनीतिक नजरिए से देखना और बेवजह विवाद खड़ा करना उचित नहीं है. उनके मुताबिक, प्रतिमा का अनावरण सम्मान और भावनाओं से जुड़ा विषय है.
रिज मैदान पर हुआ था मुख्य प्रतिमा का अनावरण
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह की मुख्य प्रतिमा का अनावरण शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया गया था. उस कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों के महत्व को समझना चाहिए और इन्हें अनावश्यक राजनीतिक विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए.
क्या बोले CM सुक्खू?
वहीं, जब मुख्यमंत्री सुक्खू से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन शिमला में दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वह वहां नहीं जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तब कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाने की अपील की.
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