सुक्खू सरकार में हो गया 'गृह कलेश', आपस में ही भिड़ गए मंत्री, अब क्या बोले विक्रमादित्य सिंह

शिमला: हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्री आपस में ही उलझ गए हैं. अधिकारियों को लेकर शुरु हुआ सुक्खू सरकार का ये गृहकलेश बढ़ता जा रहा है. बाहरी राज्यों के अधिकारियों को लेकर शुरू हुए इस विवाद में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह आमने सामने हैं.

पहले अनिरुद्ध सिंह ने विक्रमादित्य सिंह पानी पी-पीकर नसीहत दी. इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने अनिरुद्ध सिंह को एक पुराने और विवादित प्रकरण में NHAI के एक अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले की याद दिला दी. जिससे अब सुक्खू सरकार के इन मंत्रियों के बीच टकराव और अधिक बढ़ गया है. शिमला में बुधवार को पहले एंटी चिट्टा को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिरुद्ध सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि अधिकारियों के ऊपर गाज गिराना अपनी कमी को छुपाना है. अधिकारी सरकार के लिए स्तंभ का काम करते हैं. इन अधिकारियों से काम करवाने का तरीका आना चाहिए. अब इस पर विक्रमादित्य सिंह ने फिर पलटवार किया है.

अनिरुद्ध सिंह को दिलाया NHAI का किस्सा

विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट में अपने ही सहयोगी अनिरुद्ध सिंह को खरी खोटी सुना दी है. पिछले साल NHAI अधिकारियों के साथ हुए कथित मारपीट प्रकरण का हवाला देकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को घेरा है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'मैं अधिकारियों का भी मान सम्मान करता हूं. मगर मैं वैसा मान सम्मान अधिकारियों का नहीं कर सकता जैसे घायल NHAI अधिकारियों का हुआ था. वैसा मान सम्मान मेरे से नहीं होता है. मैं दोनों सहयोगी मंत्रियों का बहुत मान सम्मान करता हूं. दोनों मेरे से उम्र में भी बड़े हैं. मेरे से अधिक अनुभवी भी हैं. मैं उनका मान सम्मान करता हूं. मैं जो कहता हूं साफ शब्दों में कहता हूं और मैं कह सकता हूं कि हिमाचल के लिए मुझे किसी से भी बड़ा बनना पड़े तो मैं बनूंगा. डिप्टी सीएम ने यह बात कही है. हमने तो इसको सेकेंड किया है.