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'सेना पर बयान देना सही नहीं, इंडियन आर्मी पर हमेशा रहेगा गर्व', जगत नेगी की विवादित टिप्पणी पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी पर हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है. भाजपा लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है. इस बीच अब सुक्खू सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर किसी भी तरह का बयान देना सही नहीं है. इंडियन आर्मी हम सबकी सर्वोच्च शक्ति है और उन्हें अपनी सेना पर हमेशा गर्व रहा है और आगे भी रहेगा.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है. सेना के सम्मान को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों की खरीद करना या न करना अलग विषय है, लेकिन भारतीय सेना के योगदान और उसके शौर्य पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है.