'सेना पर बयान देना सही नहीं, इंडियन आर्मी पर हमेशा रहेगा गर्व', जगत नेगी की विवादित टिप्पणी पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज हम धौलाधार की शांत वादियों में सुरक्षित हैं, तो इसका श्रेय भारतीय सेना के जवानों को जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 4:19 PM IST
धर्मशाला: ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की कथित टिप्पणी पर हिमाचल की सियासत गरमाई हुई है. भाजपा लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है और जगत सिंह नेगी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है. इस बीच अब सुक्खू सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर किसी भी तरह का बयान देना सही नहीं है. इंडियन आर्मी हम सबकी सर्वोच्च शक्ति है और उन्हें अपनी सेना पर हमेशा गर्व रहा है और आगे भी रहेगा.
पत्रकारों से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है. सेना के सम्मान को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि रक्षा उपकरणों की खरीद करना या न करना अलग विषय है, लेकिन भारतीय सेना के योगदान और उसके शौर्य पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है.
'जगत नेगी के बयान की जानकारी नहीं'
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्हें इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना के संबंध में कुछ भी कहना उनके लिए उचित नहीं होगा. उन्होंने रक्षा उपकरणों की खरीद और सेना के सम्मान को अलग-अलग विषय बताते हुए कहा कि सेना का सम्मान सर्वोपरि है.
'सेना के जवानों के कारण सुरक्षित हैं हम'
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज हम धौलाधार की शांत वादियों में सुरक्षित हैं, तो इसका श्रेय भारतीय सेना के जवानों को जाता है. ये जवान सीमाओं पर दिन-रात देश की रक्षा में तैनात रहते हैं. उन्होंने कहा कि एक भारतीय, हिंदुस्तानी और हिमाचली होने के नाते उन्हें थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों पर गर्व है. यह गर्व पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा.
जगत नेगी के इस्तीफे पर सवाल टाल गए मंत्री
जब पत्रकारों ने विक्रमादित्य सिंह से जगत सिंह नेगी के इस्तीफे की मांग को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जताते हुए सवाल को टाल दिया.
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