मनाली में बर्फ के बीच बिकिनी में दिखी महिला टूरिस्ट! वायरल वीडियो पर भड़के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, दी सख्त हिदायत

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मनाली का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में मनाली की बर्फीली वादियों में एक महिला पर्यटक बिकनी पहने घूमते दिख रही है. वहीं, इस वायरल वीडियो पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कड़ी आपत्ति जाहिर जताई है. उन्होंने इसे देवभूमि की गरिमा से खिलवाड़ बताया है. मनाली की बर्फीली वादियों में बिकनी पहने महिला पर्यटक की वायरल वीडियो पर कैबिनेट मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश आने वाले सभी पर्यटकों का हार्दिक स्वागत है, लेकिन देवभूमि की गरिमा से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. यह प्रदेश केवल घूमने-फिरने की जगह नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सदियों पुरानी देव परंपरा की पावन धरती है'. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल के समय में सोशल मीडिया पर कुछ पर्यटकों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जो धार्मिक स्थलों, बर्फीली सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर अशोभनीय हरकतों को दिखाते हैं. ऐसा व्यवहार हिमाचल की संस्कृति और स्थानीय समाज की भावना को गहराई से आहत करता है.