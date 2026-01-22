'शिमला में जबरदस्ती नहीं होगा जमीन अधिग्रहण, स्थानीयों के साथ नहीं होने दूंगा अन्याय'
शिमला के पास जाठिया देवी में सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है. जिसका स्थानीय विरोध कर रहे हैं.
शिमला: 'शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और जनता की सहमति के बिना एक इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी. जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के पास जाठिया देवी में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप के लिए कोई भी जोर जबरदस्ती या जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा'. ये बाते कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही.
प्लान्ड डेवलपमेंट और सैटेलाइट टाउनशिप
स्थानीय ग्राम पंचायतों की चिंताओं पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण का विरोध करने वाले ग्राम पंचायतों द्वारा पास किए गए प्रस्तावों का सम्मान किया जाएगा. हम राज्य में प्लान्ड डेवलपमेंट और सैटेलाइट टाउनशिप के पक्ष में हैं, लेकिन डेवलपमेंट लोगों के अधिकारों की कीमत पर नहीं हो सकता. प्रस्तावित टाउनशिप के लिए जरूरी जमीन, लगभग 1,200 बीघा, सिर्फ स्थानीय गांव वालों की सहमति से ली जाएगी. जनता की सहमति के बिना एक इंच भी जमीन नहीं ली जाएगी'.
मंत्री ने कहा कि HIMUDA ने शिमला के पास जाठिया देवी समेत राज्य में लगभग 260 बीघा जमीन पहले ही ले ली है, लेकिन बाकी इलाकों में स्थानीय लोगों की आपत्तियों की ध्यान से जांच की जा रही है. यह मेरा चुनाव क्षेत्र है और मैं स्थानीय लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा. कोई जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं होगा.
राज्य सरकार के विकास के तरीके पर बोलते हुए, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में समान और संतुलित विकास उनकी प्राथमिकता रही है. वह पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बैठक के बाद राज्य में 294 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 2,247 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
उन्होंने सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य के विकास के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सहयोग जरूरी है. दो डिपार्टमेंट में मंजूरी अब लगभग 8,300 करोड़ रुपये को पार कर गई है. जो हाल तक 5,000 करोड़ रुपये थी. राज्य सरकार केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीमों को लागू करने, CGBM के इस्तेमाल सहित सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने और पूरे राज्य में घाटों को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगी.
वहीं, मंत्री ने प्रदेश में चल रहे सूखे की स्थिति पर भी चिंता जताई. साथ ही चिलिंग पीरियड और सस्टेनेबल वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्व पर जोर दिया. क्योंकि झरने और पानी के सोर्स सूख रहे हैं. सिंह ने कहा, 'हमें विश्वास है कि सही प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से ये इन्वेस्टमेंट पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ठोस फायदे में बदलेंगे'.
