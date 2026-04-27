₹1200 करोड़ से शिमला में बनेगी हाइड्रोलिक पार्किंग, 15 स्थानों का किया गया चयन
शिमला में आयोजित ITI स्पोर्ट्स मीट में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे. उन्होंने विधायक निधि से स्पोर्ट्स मीट के लिए ₹41 हजार देने की घोषणा की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 5:49 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में हाइड्रोलिक पार्किंग का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए शहर के करीब 15 स्थानों का चयन किया गया है. यह कार्य ₹1200 करोड़ की लागत से शहरी विकास योजना के तहत किया जाएगा. हाइड्रोलिक पार्किंग के निर्माण से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लाभ मिलेगा और लोगों को अधिक से अधिक स्थानों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी.
दरअसल, 14वीं जिला शिमला आईटीआई स्पोर्ट्स मीट (महिला) का समापन समारोह कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'शिमला में जल्द ही हाइड्रोलिक पार्किंग बनाई जाएगी. इसके लिए शहर के करीब 15 स्थानों का चयन कर लिया गया है. यह कार्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से शहरी विकास योजना के तहत किया जाएगा'.
PWD मंत्री ने बताया कि हाइड्रोलिक पार्किंग के निर्माण से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लाभ मिलेगा और लोगों को अधिक से अधिक स्थानों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि 1,200 करोड़ रुपये की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने पर तत्काल मंजूरी दी जाएगी. प्रस्तावित परियोजनाओं में शिमला के प्रमुख क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करना, हाइड्रोलिक पार्किंग प्रणाली का विकास, भूमिगत उपयोगिता पाइप बिछाना और कांगड़ा एयरोसिटी जैसी नियोजित शहरी टाउनशिप शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि खेल सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी है. शिक्षण संस्थानों से बेहतरीन खिलाड़ी निकलकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करती हैं. आईटीआई में स्किल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है. इससे जहां सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं. वहीं, स्वरोजगार की भी अपार संभावनाएं होती हैं. स्किल में निपुण होंगे तो हर छात्र आत्मनिर्भर बनेगा. प्रदेश भर की आईटीआई में आधुनिक सुविधाओं से संपन्न स्किल शिक्षा दी जा रही है. कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से आईटीआई छात्रों को मल्टी नेशनल कंपनियों में रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है.
उन्होंने स्पोर्ट्स मीट के आयोजन के लिए 41 हजार रुपए की राशि विधायक निधि से देने की घोषणा की. इसके साथ ही, शिमला आईटीआई को 15 हजार रूपए बेहतर प्रदर्शन के लिए और छात्रा ममता को 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की.
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