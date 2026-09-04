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सड़क किनारे निर्माण पर अब नहीं चलेगी मनमानी, डिजिटल मैपिंग से आसान होगा NOC, उल्लंघन पर कार्रवाई

शिमला: हिमाचल की पहाड़ी सड़कों को सुरक्षित रखने और सड़क किनारे होने वाले निर्माण व अन्य गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सड़क की सीमा तय करने से लेकर क्षतिग्रस्त सड़क-पुल की तत्काल बहाली और नियम तोड़ने वालों से खर्च की वसूली तक, सड़क अवसंरचना से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं. विधानसभा से पारित ‘हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026’ के बाद अब सड़क सुरक्षा और रख-रखाव की व्यवस्था पहले के मुकाबले अधिक डिजिटल, तेज और जवाबदेह बनाने की तैयारी है.

खास बात यह है कि सड़क की सीमा का एक बार डिजिटल और जियो-कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार होने के बाद बार-बार मौके पर भौतिक सीमांकन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे जहां विभागीय कार्रवाई में तेजी आएगी, वहीं सड़क किनारे निर्माण से जुड़ी अनुमति और एनओसी की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कानून के प्रवर्तन को त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है. इसके साथ ही आम लोगों और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया गया है.

एक बार होगी डिजिटल मैपिंग, बार-बार सीमांकन से मिलेगी राहत

संशोधन में सड़क अवसंरचना के डिजिटल एवं जियो-कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है. सड़क की सीमा का उचित तरीके से मानचित्रण और जियो-कोऑर्डिनेशन होने के बाद अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए बार-बार भौतिक सीमांकन कराने की जरूरत नहीं होगी. इससे सड़क किनारे निर्माण और अन्य गतिविधियों से जुड़े मामलों में विभागीय प्रक्रिया तेज होगी.

सड़क तोड़ी तो मरम्मत का खर्च भी देना होगा

नए प्रावधानों के तहत यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि से सड़क, पुल, जल निकासी संरचना या अन्य सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है तो विभाग तत्काल उसकी बहाली कर सकेगा. नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मरम्मत की लागत के साथ निर्धारित जुर्माना भी वसूला जाएगा. आपात स्थिति में सड़क अवसंरचना या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने पर विभाग को तत्काल निवारक कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है.

जरूरत पड़ने पर सड़क बंद भी कर सकेगा विभाग