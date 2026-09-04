सड़क किनारे निर्माण पर अब नहीं चलेगी मनमानी, डिजिटल मैपिंग से आसान होगा NOC, उल्लंघन पर कार्रवाई
हिमाचल विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:09 PM IST
शिमला: हिमाचल की पहाड़ी सड़कों को सुरक्षित रखने और सड़क किनारे होने वाले निर्माण व अन्य गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सड़क की सीमा तय करने से लेकर क्षतिग्रस्त सड़क-पुल की तत्काल बहाली और नियम तोड़ने वालों से खर्च की वसूली तक, सड़क अवसंरचना से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं. विधानसभा से पारित ‘हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026’ के बाद अब सड़क सुरक्षा और रख-रखाव की व्यवस्था पहले के मुकाबले अधिक डिजिटल, तेज और जवाबदेह बनाने की तैयारी है.
खास बात यह है कि सड़क की सीमा का एक बार डिजिटल और जियो-कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार होने के बाद बार-बार मौके पर भौतिक सीमांकन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे जहां विभागीय कार्रवाई में तेजी आएगी, वहीं सड़क किनारे निर्माण से जुड़ी अनुमति और एनओसी की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो सकेगी. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कानून के प्रवर्तन को त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी बनाना है. इसके साथ ही आम लोगों और विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया गया है.
एक बार होगी डिजिटल मैपिंग, बार-बार सीमांकन से मिलेगी राहत
संशोधन में सड़क अवसंरचना के डिजिटल एवं जियो-कोऑर्डिनेटेड मानचित्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है. सड़क की सीमा का उचित तरीके से मानचित्रण और जियो-कोऑर्डिनेशन होने के बाद अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए बार-बार भौतिक सीमांकन कराने की जरूरत नहीं होगी. इससे सड़क किनारे निर्माण और अन्य गतिविधियों से जुड़े मामलों में विभागीय प्रक्रिया तेज होगी.
सड़क तोड़ी तो मरम्मत का खर्च भी देना होगा
नए प्रावधानों के तहत यदि किसी व्यक्ति की गतिविधि से सड़क, पुल, जल निकासी संरचना या अन्य सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचता है तो विभाग तत्काल उसकी बहाली कर सकेगा. नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से मरम्मत की लागत के साथ निर्धारित जुर्माना भी वसूला जाएगा. आपात स्थिति में सड़क अवसंरचना या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने पर विभाग को तत्काल निवारक कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है.
जरूरत पड़ने पर सड़क बंद भी कर सकेगा विभाग
बेहतर रख-रखाव और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम में आवश्यकता के अनुसार सड़क या उसके किसी हिस्से को रख-रखाव, मरम्मत अथवा सड़क अवसंरचना की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित या बंद करने का प्रावधान किया गया है. इससे विभाग जरूरी कार्यों को सुरक्षित तरीके से पूरा कर सकेगा.
हर गलती अब आपराधिक अपराध नहीं होगी
संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू अपराध संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाना है. अब हर उल्लंघन को आपराधिक अपराध मानने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. आपराधिक अभियोजन केवल निर्धारित गंभीर अथवा लगातार जारी रहने वाले उल्लंघनों के मामलों में किया जाएगा. इनमें अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, आदेश के बावजूद प्रतिबंधित गतिविधि जारी रखना, अंतिम मांग की राशि का जानबूझकर भुगतान न करना और सड़क बंद या प्रतिबंधित करने के आदेश का उल्लंघन शामिल हैं.
आपत्ति और अपील के लिए मिलेगा ज्यादा समय
आम जनता के लिए प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से आपत्तियां और अपील दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है. इसके अलावा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर स्तर पर अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. इससे लोगों को शिकायत और अपील के लिए अधिक स्पष्ट एवं सुगम व्यवस्था मिलेगी.
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "संशोधनों का लक्ष्य हिमाचल की सड़क अवसंरचना को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाना, जनता से जुड़ी अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाना, सड़कों का प्रभावी रख-रखाव एवं समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना और प्रवर्तन व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष और जनसुलभ बनाना है. राज्य सरकार सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता, सुरक्षा और दीर्घकालिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और विभागीय प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाने पर जोर दिया जा रहा है".
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