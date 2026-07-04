हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू, शिमला में पार्टी की आम बैठक
कांग्रेस की आम बैठक में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह. बोले- कांग्रेस आगामी चुनौतियों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 4:56 PM IST
शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला में आयोजित कांग्रेस की आम बैठक में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी को और अधिक मजबूती देने के लिए विस्तृत चर्चा की जाएगी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "कांग्रेस की आम बैठक में में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और पार्टी को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने के लिए नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा. उनके अनुसार कांग्रेस आने वाले समय की राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है".
किन्नौर कांग्रेस में मंत्री जगत सिंह नेगी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी के बीच कथित खींचतान के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. जगत सिंह नेगी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका सभी सम्मान करते हैं. वहीं, निगम भंडारी को उन्होंने मंझा हुआ खिलाड़ी बताया. विक्रमादित्य ने कहा किन्नौर कांग्रेस का गढ़ है और वहां पार्टी पूरी तरह मजबूत है. किन्नौर में कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और पार्टी के भीतर किसी तरह के विवाद की बात सही नहीं है. उन्होंने दोनों नेताओं के अनुभव और संगठन में उनकी भूमिका का उल्लेख करते हुए पार्टी की एकजुटता पर भरोसा जताया.
राम मंदिर जमीन खरीद और चढ़ावा चोरी मामले पर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया है और इस पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए. अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं.
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा राम मंदिर की जमीन खरीद में गड़बड़ी और चंदा चोरी जैसी घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. भाजपा ने भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति की और उन्हें भी नहीं छोड़ा. जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, वे जनता को क्या छोड़ेंगे.
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