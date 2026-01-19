ETV Bharat / state

अफसरशाही विवाद पर CM के नसीहत पर बोले विक्रमादित्य, जहां तक मेरे विभाग की बात है...

वहीं, शिमला में सीएम के बयान को लेकर मीडिया के सवालों पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं. हम उनका दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन जहां तक मेरे विभाग की बात है. मैं पूरी मजबूती से अपने विभाग के कार्य कर रहा हूं. मैं नहीं कहूंगा कि सारे काम पूरे होते हैं, फिर भी हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंत्री-अफसरशाही विवाद को लेकर मचे सियासी घमासान ने राजनीतिक बयानबाजी का रूप ले लिया है. दरअसल, दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक इंटरव्यू में मंत्री और अफसरशाही विवाद को अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें सीएम सुखविंदर ने कहा, 'पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अपना विभाग देखने के साथ ही कार्यप्रणाली तेज करने की जरूरत है. विक्रमादित्य के अलावा अन्य मंत्रियों को इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. हम सभी को मिलकर आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने के लिए काम करना है'.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भली भांति इस चीज को जानती और समझता है कि हम कितना बजट अपने विभाग में लाने का प्रयास कर रहे हैं. इसमें कई में सफलता मिली है और कई नहीं भी मिली है. मगर हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे. मुख्यमंत्री का जो भी आदेश होगा उससे भी धरातल पर उतरने का प्रयास करें.

केंद्र से सैंकड़ों करोड़ लाना मेरा दायित्व

'हिमाचल में सड़कों और नए शहर का निर्माण करना और प्रदेश के लिए केंद्र से सैंकड़ों करोड़ रुपए लाना यह मेरा दायित्व है. प्रदेश के लोगों के प्रति जो मेरे सिद्धांत हैं, उस पर अडिग रहना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है. उस दृष्टि से हम हमेशा आगे चलते रहेंगे':- विक्रमादित्य सिंह, कैबिनेट मंत्री

विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत और प्रदेश हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं. मेरे पिता वीरभद्र सिंह जिस रास्ते पर चलते थे, वह रास्ता इंदिरा गांधी का था. इंदिरा गांधी ने ही 1983 में वीरभद्र सिंह को प्रदेश में मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी थी. इंदिरा गांधी के संकल्प और सोच को वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में लागू करने प्रयास किया'.

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को समय-समय पर उठाना, लोगों की समस्याओं का निवारण करना और प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे लेकर जाने की, जो जिम्मेदारी मुझे सरकार में कांग्रेस पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री ने सौंपी है. हम उसका निर्वहन करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

वहीं, मंत्रियों के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा, वीरभद्र सिंह ऐसी शख्सियत थे, जिनका आधुनिक हिमाचल के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है. युवा वर्ग ने वीरभद्र सिंह को याद रखा है. उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूं. सरकार में छोटी-मोटी बातें चलती रहती हैं. इस पर ज्यादा टिका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.

प्रतिभा सिंह ने कहा, 'ठीक है सोच और अनुभव के मुताबिक सभी बोलते हैं, जहां तक हिमाचल की बात है, जो जो इश्यू विक्रमादित्य सिंह ने उठाया है, वह आहत थे. उनको लगा होगा कि हिमाचल की जो समस्याएं हैं, उन्हें मैं उजागर करूं. सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चलती है. जिससे और भी भ्रम और दूरियां पैदा होती हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सरकार के साथ हैं'.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल, CM सुक्खू ने लगाई मुहर