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केंद्र से हिमाचल के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बारिश से बंद सड़कें 24 घंटे में खुलेगी: विक्रमादित्य सिंह

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है. इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हिमाचल में चल रही नई एवं पुरानी सड़क परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की. वहीं, उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की. इस दौरान प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई. '24 घंटे के भीतर बहाल होगी बंद सड़क' विक्रमादित्य सिंह ने बताया, "मानसून के दौरान प्रदेश में सड़कों को होने वाले नुकसान और लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर विभाग लगातार नजर रख रहा है. उनका प्रयास है कि बारिश के कारण बंद होने वाली किसी भी सड़क को 24 घंटे के भीतर बहाल किया जाए". कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat) लुहरी-ओट सड़क की डीपीआर केंद्र को भेजी गई उन्होंने बताया कि कुल्लू के बंजार क्षेत्र में लुहरी-ओट सड़क के लिए 25 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है. वहीं, जलोड़ी टनल के निर्माण के लिए 1,775 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है. कांगड़ा के नगरोटा बगवां से एनएच कनेक्टिविटी के लिए 395 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है. इस सड़क के अपग्रेडेशन के लिए ₹240 करोड़ मंजूर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि शिमला-ठियोग-जुब्बल-कोटखाई सड़क के अपग्रेडेशन के लिए 240 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. इससे सेब बहुल क्षेत्रों के बागवानों को अपनी फसल समय पर मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया.