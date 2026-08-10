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केंद्र से हिमाचल के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बारिश से बंद सड़कें 24 घंटे में खुलेगी: विक्रमादित्य सिंह

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा जलोड़ी टनल के निर्माण के लिए 1,775 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:37 PM IST

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शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है. इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और हिमाचल में चल रही नई एवं पुरानी सड़क परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की. वहीं, उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की. इस दौरान प्रदेश में संगठन को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई.

'24 घंटे के भीतर बहाल होगी बंद सड़क'

विक्रमादित्य सिंह ने बताया, "मानसून के दौरान प्रदेश में सड़कों को होने वाले नुकसान और लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर विभाग लगातार नजर रख रहा है. उनका प्रयास है कि बारिश के कारण बंद होने वाली किसी भी सड़क को 24 घंटे के भीतर बहाल किया जाए".

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

लुहरी-ओट सड़क की डीपीआर केंद्र को भेजी गई

उन्होंने बताया कि कुल्लू के बंजार क्षेत्र में लुहरी-ओट सड़क के लिए 25 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है. वहीं, जलोड़ी टनल के निर्माण के लिए 1,775 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र को भेजी गई है. कांगड़ा के नगरोटा बगवां से एनएच कनेक्टिविटी के लिए 395 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है.

इस सड़क के अपग्रेडेशन के लिए ₹240 करोड़ मंजूर

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि शिमला-ठियोग-जुब्बल-कोटखाई सड़क के अपग्रेडेशन के लिए 240 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. इससे सेब बहुल क्षेत्रों के बागवानों को अपनी फसल समय पर मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. उन्होंने इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया.

बद्दी क्षेत्र में हीम चंडीगढ़ शहर बसाने की योजना

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के पास बद्दी क्षेत्र में हीम चंडीगढ़ शहर बसाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है. क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जल्द ही डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शिमला सब्जी मंडी के विकास पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि पहले चरण में 150 करोड़ रुपये का काम शुरू किया जाएगा.

मनाली वेंडिंग जोन के विकास के लिए खर्च होंगे ₹12 करोड़

उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत प्रदेश की 31 लोकल बॉडीज में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं. सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा. वहीं, मनाली में वेंडिंग जोन के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से भी प्रदेश में कई विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं और राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.

सुधीर शर्मा के बयान पर विक्रमादित्य की नसीहत

धर्मशाला से भाजपा नेता सुधीर शर्मा के बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बयान देते समय सभी को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए.

15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे विक्रमादित्य

15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल न होने पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों के चलते वह स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे. उन्होंने स्वयं सरकार से अनुरोध किया था कि इस बार उनकी ड्यूटी न लगाई जाए.

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