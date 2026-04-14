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सरकाघाट हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले विक्रमादित्य सिंह, बोले- सिया गुलेरिया को न्याय दिलाना हमारा संकल्प

सरकाघाट पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सिया गुलेरिया के परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 10:20 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 10:56 PM IST

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मंडी: जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल के नैण गांव में हुए दर्दनाक छात्रा हत्याकांड को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमा गई है. पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए सुक्खू सरकार को आड़े हाथ लिया. वहीं, आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सरकाघाट पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. इस दौरान पूरे गांव का माहौल गमगीन रहा और हर किसी की आंखें नम दिखाई दी.

लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'हम सिया के परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि इस कठिन घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और हमारी सरकार फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. ताकि दोषी को शीघ्र और कड़ी से कड़ी सजा मिले. देवभूमि की बेटियां सुरक्षित रहें इसके लिए हम हर आवश्यक कदम उठाएंगे. सिया को न्याय दिलाना हमारा संकल्प है'.

पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह घटना बेहद दुःखद, दुर्भाग्यपूर्ण और समाज को झकझोर देने वाली है. प्रदेश सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. ताकि जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन को सतर्क रहना होगा और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. इस दौरान मंत्री ने घटनास्थल का भी दौरा किया और मौके की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर जांच की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले विक्रमादित्य सिंह
सरकाघाट छात्रा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

गौरतलब है कि 13 अप्रैल की सुबह मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में कॉलेज जा रही एक युवती की एक युवक ने दिनदहाड़े बीच सड़क पर हत्या कर दी. जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है. लोग पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. सभी की निगाहें जांच की निष्पक्षता और दोषियों को मिलने वाली सजा पर टिकी हुई हैं.

विक्रमादित्य सिंह ने पीड़ित परिवार को दिया मदद का आश्वासन
विक्रमादित्य सिंह ने पीड़ित परिवार को दिया मदद का आश्वासन (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: 'सरकाघाट छात्रा हत्याकांड पर सीएम सुक्खू संवेदनहीन, बेटी की मौत पर नहीं निकले दो शब्द'

Last Updated : April 14, 2026 at 10:56 PM IST

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