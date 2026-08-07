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हिमाचल के नए शहर का सपना दिल्ली दरबार तक पहुंचा, केंद्रीय मंत्री से मिले विक्रमादित्य सिंह

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले विक्रमादित्य सिंह ( @Vikramaditya Singh FB Page )