हिमाचल के नए शहर का सपना दिल्ली दरबार तक पहुंचा, केंद्रीय मंत्री से मिले विक्रमादित्य सिंह
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1200 करोड़ की परियोजनाओं और अमृत फंड पर भी मांगी मंजूरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 4:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैलते शहरों, बढ़ते शहरी दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब राजधानी दिल्ली में नए शहरी विकास का बड़ा खाका सामने रखा है. प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर हिमाचल के शहरी भविष्य से जुड़े कई अहम प्रस्ताव रखे. इस बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण चंडीगढ़ और पंचकूला की सीमा से सटे हिमाचल क्षेत्र में एक नए नियोजित शहर के विकास का प्रस्ताव रखा, जिसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र से वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और नियोजन संबंधी समर्थन मांगा.
'नए शहरों का विकास समय की जरूरत'
इस बैठक के दौरान लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के शहरों पर लगातार बढ़ रहे जनसंख्या और आधारभूत ढांचे के दबाव को देखते हुए नए शहरों का विकास समय की जरूरत बन गया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रस्तावित नए शहर के लिए साझा आधारभूत ढांचे के निर्माण में केंद्र सहयोग करे. इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने को कहा और आश्वासन दिया कि प्रस्ताव पर सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा.
अमृत योजना के तहत मांगे इतने करोड़
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने बैठक में यह भी बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत हिमाचल की 1200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं वित्तीय स्वीकृति के लिए केंद्र के पास लंबित हैं. उन्होंने इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया. इसके साथ ही अमृत योजना के तहत शेष 64.45 करोड़ रुपये की राशि जल्द जारी करने की मांग भी उठाई, ताकि प्रदेश में चल रही पेयजल एवं शहरी आधारभूत ढांचे की परियोजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकें.
केंद्रीय मंत्री ने दिया मदद का भरोसा
इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट कंपोनेंट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश के 76 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल 31 निकायों को ही इस योजना में शामिल किया गया है. उन्होंने शेष निकायों के लिए भेजी गई अतिरिक्त परियोजनाओं को भी मंजूरी देकर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया. इसके अलावा उन्होंने नगर परिषद नादौन, मनाली, डलहौजी और रामपुर में प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर भी जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया और विक्रमादित्य सिंह के आमंत्रण पर शिमला और धर्मशाला का दौरा करने का निमंत्रण भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि वह जल्द ही दोनों शहरों का दौरा करेंगे.