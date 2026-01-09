ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से मिले विक्रमादित्या सिंह, बंद हो चुकी इन योजनाओं पर मांगा केंद्र का सहयोग

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया.

VIKRAMADITYA MEETS SHIVRAJ CHOUHAN
केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से मिले विक्रमादित्या सिंह (FACEBOOK@VIKRAMADITYASINGH)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों की सड़क समस्या को लेकर सुक्खू सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर मजबूती से आवाज उठाई है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रदेश की लंबित सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की. इस दौरान विशेष रूप से डोडरा-क्वार क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थिति को सामने रखा गया.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डोडरा-क्वार क्षेत्र की तीन लंबित सड़क परियोजनाओं को पीएमजीएसवाई-1 के तहत मंजूरी देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि भले ही यह योजना अब बंद हो चुकी है, लेकिन डोडरा-क्वार जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा आज भी जीवन रेखा के समान है. इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी.

लंबित ₹76 करोड़ जल्द जारी करने की अपील

बैठक के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार से विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए लंबित करीब 76 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि धन की कमी के कारण कई परियोजनाएं धीमी गति से चल रही हैं, जबकि राशि जारी होते ही निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सकती है. लोक निर्माण मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए पीएमजीएसवाई-4 के तहत 294 सड़क प्रस्तावों को मंजूरी देने की मांग भी रखी. उन्होंने बताया कि ये प्रस्ताव पहले ही अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंसित किए जा चुके हैं। ये सड़कें उन बस्तियों को जोड़ेंगी, जो अभी तक सड़क सुविधा से वंचित हैं.

केंद्र सरकार ने दिया सहयोग का भरोसा

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये 294 सड़क परियोजनाएं कुल 1,538 किलोमीटर लंबी हैं और इससे 250 से अधिक बस्तियों सहित 429 सड़कविहीन बस्तियों को लाभ मिलेगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कों के बिना विकास संभव नहीं है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

ये भी पढ़ें: शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर का बदलेगा स्वरूप, 5.67 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये सुविधाएं

TAGGED:

VIKRAMADITYA SINGH
HIMACHAL ROAD PROJECTS
PWD MINISTER HIMACHAL
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN
VIKRAMADITYA MEETS SHIVRAJ CHOUHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.