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'राम भक्त ही बन गए लुटेरे, SC के जज से हो मामले की जांच', राम मंदिर चंदा घोटाले पर विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को घेरा

राम मंदिर चंदा घोटाले पर विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को घेरा ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे में करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की जांच किसी राज्य स्तरीय एसआईटी या सीबीआई से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो लोग वर्षों से भगवान राम के नाम पर राजनीति करते रहे, आज उन्हीं पर राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV BHARAT)

SIT पर भी उठाए सवाल

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मामले में सीबीआई या भाजपा द्वारा गठित किसी भी जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहीं, इसलिए जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए. उनका कहना था कि इससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच संभव होगी और लोगों का विश्वास भी बना रहेगा.