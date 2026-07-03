'राम भक्त ही बन गए लुटेरे, SC के जज से हो मामले की जांच', राम मंदिर चंदा घोटाले पर विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा को घेरा
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच जरूरी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 8:02 PM IST
शिमला: राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे में करोड़ों रुपये की कथित गड़बड़ी हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मामले की जांच किसी राज्य स्तरीय एसआईटी या सीबीआई से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.
भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जो लोग वर्षों से भगवान राम के नाम पर राजनीति करते रहे, आज उन्हीं पर राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है.
SIT पर भी उठाए सवाल
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मामले में सीबीआई या भाजपा द्वारा गठित किसी भी जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहीं, इसलिए जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए. उनका कहना था कि इससे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच संभव होगी और लोगों का विश्वास भी बना रहेगा.
राम मंदिर से अपनी आस्था का किया जिक्र
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उनकी भगवान राम में गहरी आस्था है और इसी कारण वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि वे वहां किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु के तौर पर पहुंचे थे. ऐसे में यदि चंदे में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है.
भाजपा के भीतर गुटबाजी का भी किया दावा
विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान हिमाचल भाजपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि भाजपा अलग-अलग गुटों में बंटी हुई है और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, वहां कांग्रेस अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना रही है, जबकि जहां भाजपा को बहुमत मिला है, वहां भाजपा अपने प्रतिनिधि चुन रही है. उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों से जुड़े चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराए जा रहे हैं.
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