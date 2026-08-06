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दिल्ली से हिमाचल के लिए खुला 'खजाना', नितिन गडकरी से विक्रमादित्य ने रखीं अरबों की सड़क परियोजनाओं की मांग, कई को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

इसके अलावा सेब बहुल क्षेत्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों, पुल निर्माण और सीआरआईएफ के तहत अतिरिक्त बजट आवंटन जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए. आने वाले समय में यदि ये प्रस्ताव तय समय पर धरातल पर उतरते हैं तो हिमाचल की सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और बागवानी क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सड़क और सुरंग परियोजनाओं को लेकर राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई अहम बैठक में प्रदेश की कई बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं पर सकारात्मक संकेत मिले हैं. इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए करोड़ों रुपये की राशि को सैद्धांतिक मंजूरी मिली, वहीं वर्षों से चर्चा में रही जलोड़ी सुरंग परियोजना को लेकर भी केंद्र ने स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

नई दिल्ली में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रदेश से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं का विस्तृत खाका रखा. बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के तहत सैंज-लुहरी-बंजार-औट मार्ग पर बंजार से औट तक सड़क सुधार और टारिंग के लिए 25.11 करोड़ रुपये जारी करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. वहीं, 1,775 करोड़ रुपये की लागत वाली बहुप्रतीक्षित जलोड़ी सुरंग परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए गडकरी ने मंत्रालय के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-303 पर नगरोटा बगवां-रानीताल सड़क के लिए 395 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के अनुरोध पर भी केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति जताई. इसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत 239.45 करोड़ रुपये की लागत वाली दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं टिक्कर-जरोल-गाहन-ननखड़ी-खमाड़ी सड़क तथा छैला-नेरीपुल-यशवंतनगर-कुमारहट्टी सड़क को स्वीकृति देने पर विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया.

इस योजना को मांगे 3.46 करोड़

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से विशेष रूप से प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और किसानों की आवाजाही आसान होगी. लोक निर्माण मंत्री ने बैठक में सेतु बंधन योजना के तहत पुलों के निर्माण के लिए 3.46 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया. इसके साथ ही हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सीआरआईएफ और सेतु बंधन योजनाओं के अंतर्गत अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने और सीआरआईएफ के तहत राज्य का वार्षिक आवंटन बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की मांग भी रखी. इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के सड़क अवसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया. वही, विक्रमादित्य सिंह ने सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की.

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