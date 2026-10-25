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'मैं किसी से डरता नहीं, अपनी बात ठोक बजा के रखता हूं', मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्यों कही ये बात?

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसके समर्थन में अपनी बात रखी है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग को अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने और अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच मिलना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही कोई फैसला ले सकती है और सभी वर्गों के अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है. इसी दौरान उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कहा, "मैं किसी से डरता नहीं हूं, अपनी आवाज ठोक बजा के रखता हूं." ऐसे में उनके इस बयान को स्वर्ण आयोग के गठन और सभी वर्गों को अपनी बात रखने का अवसर देने से जोड़कर देखा जा रहा है.

सभी वर्गों को मिले अपनी बात रखने का मंच