'मैं किसी से डरता नहीं, अपनी बात ठोक बजा के रखता हूं', मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने क्यों कही ये बात?
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सही का समर्थन करना और गलत का विरोध करना जरूरी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 5:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इसके समर्थन में अपनी बात रखी है. मंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग को अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने और अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच मिलना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही कोई फैसला ले सकती है और सभी वर्गों के अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है. इसी दौरान उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कहा, "मैं किसी से डरता नहीं हूं, अपनी आवाज ठोक बजा के रखता हूं." ऐसे में उनके इस बयान को स्वर्ण आयोग के गठन और सभी वर्गों को अपनी बात रखने का अवसर देने से जोड़कर देखा जा रहा है.
सभी वर्गों को मिले अपनी बात रखने का मंच
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों, किसानों, बागवानों और समाज के अन्य वर्गों के लिए अलग-अलग बोर्ड और व्यवस्थाएं मौजूद हैं. ऐसे में सभी वर्गों को अपनी समस्याएं और मांगें सरकार के सामने रखने के लिए उचित मंच मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य भी ऐसा बोर्ड बनाने का है, जहां संबंधित वर्ग अपनी बात रख सकें और इसके बाद सरकार नियमानुसार निर्णय ले सके.
संविधान के दायरे में ही होंगे फैसले
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार को संविधान में दिए गए अधिकारों और प्रावधानों के अनुसार ही काम करना होगा. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में सभी कार्य संविधान के माध्यम से होने चाहिए. सरकार संविधान का सम्मान करती है और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है. किसी भी मांग पर निर्णय लेते समय इन प्रावधानों का ध्यान रखना जरूरी है.
हर वर्ग के अधिकारों का सम्मान जरूरी
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों और समाज के अलग-अलग वर्गों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं. सरकार की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग को अपनी बात रखने और विकास की प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिले. उन्होंने जोर दिया कि लोगों की समस्याओं को सामने रखने के लिए मंच उपलब्ध होना चाहिए, ताकि उन पर नियमों के अनुसार विचार किया जा सके.
'विधानसभा के अंदर हो या बाहर, अपनी बात मजबूती से रखता हूं'
अपने बेबाक अंदाज का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह विधानसभा के भीतर हों या बाहर, अपनी बात पूरी मजबूती से रखते हैं और किसी से डरते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी आवाज 'ठोक बजा के' रखते हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि जनता और प्रदेश के देवी-देवताओं का आशीर्वाद उनके साथ है.
सही का समर्थन और गलत का विरोध जरूरी
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सही का समर्थन करना और गलत का विरोध करना जरूरी है. हिमाचल प्रदेश के सभी वर्गों को अपनी समस्याएं रखने, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए. स्वर्ण आयोग के गठन की मांग के बीच उन्होंने सभी वर्गों को मंच देने के साथ संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने पर भी जोर दिया.
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