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गटरछाप वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर पलटवार, कहा: कहां से लाती हैं ऐसे शब्द

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मंडी सांसद कंगना रनौत का देश के युवाओं के लिए 'कीड़े-मकोड़े' और 'गटर छाप' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है. विक्रमादित्य ने सवाल किया कि आखिर कंगना को ऐसी भाषा कहां से मिलती है? क्या उन्हें ऐसे शब्दों की ट्रेनिंग किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है? दरअसल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे थे यहां मिडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कंगना रनौत को घेरा.

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और उनके खिलाफ 'जहर उगलना' किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता, जिन लोगों को कंगना 'गटर छाप' बता रही हैं, उन्हीं लोगों के साथ भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. एक निर्वाचित सांसद को अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए छात्र प्रदर्शन और Gen-Z के व्यवहार को लेकर टिप्पणी की थी. प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं के वीडियो का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा था कि उन वीडियो को देखकर उन्हें 'घिन' महसूस हुई और उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर इन युवाओं का पालन-पोषण किस तरह हो रहा है.

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