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गटरछाप वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर पलटवार, कहा: कहां से लाती हैं ऐसे शब्द

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए. मोहतरमा छात्रों को गटर छाप और कीड़े-मकौड़े कह रहीं हैं.

गटरछाप वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर पलटवार
गटरछाप वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 6:27 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मंडी सांसद कंगना रनौत का देश के युवाओं के लिए 'कीड़े-मकोड़े' और 'गटर छाप' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है. विक्रमादित्य ने सवाल किया कि आखिर कंगना को ऐसी भाषा कहां से मिलती है? क्या उन्हें ऐसे शब्दों की ट्रेनिंग किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है? दरअसल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे थे यहां मिडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कंगना रनौत को घेरा.

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और उनके खिलाफ 'जहर उगलना' किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता, जिन लोगों को कंगना 'गटर छाप' बता रही हैं, उन्हीं लोगों के साथ भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. एक निर्वाचित सांसद को अपनी भाषा की गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली के जंतर-मंतर में हुए छात्र प्रदर्शन और Gen-Z के व्यवहार को लेकर टिप्पणी की थी. प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं के वीडियो का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा था कि उन वीडियो को देखकर उन्हें 'घिन' महसूस हुई और उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर इन युवाओं का पालन-पोषण किस तरह हो रहा है.

121 सड़कें शाम तक हो जाएंगी बहाल

हिमाचल प्रदेश को CRIF 2026-27 के तहत भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय से 239.45 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. इस राशि से प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उन्नयन किया जाएगा. विक्रमादित्य सिंह ने इसे प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग के प्रयासों का परिणाम बताया है. वहीं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बारिश से प्रभावित सड़कों को लेकर कहा कि 211 सड़कें बंद थीं, जिनमें से 121 सड़कों को शाम तक बहाल कर दिया जाएगा. मशीनरी को मौके पर तैनात किया गया है और लोगों की सुविधा के लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है.

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