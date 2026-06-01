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नगर निगम चुनावों में मिली हार ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन, कैबिनेट मंत्रियों ने जताई चिंता!

हिमाचल प्रदेश के चार में से तीन नगर निगमों में बीजेपी की जीत से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है.

नगर निगम चुनावों में मिली हार ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन
नगर निगम चुनावों में मिली हार ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 5:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के चार में से तीन नगर निगमों में बीजेपी की जीत और जिला परिषद चुनावों में भाजपा की बढ़त ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है. चुनावी नतीजों पर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस को हार की वजहों पर मंथन करने की बात कही. मंत्री रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने कहा पार्टी नगर निगम चुनावों में हुई हार को लेकर आत्ममंथन करेगी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'कांग्रेस की नई बॉडी के साथ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने माना कि तीन नगर निगमों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके कारणों पर पार्टी स्तर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी'.

विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि पालमपुर क्षेत्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कई क्षेत्रों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है. पंचायत चुनावों में उम्मीदवार का व्यवहार, स्थानीय रिश्तेदारियां और सामाजिक जुड़ाव अहम भूमिका निभाते हैं. पंचायत प्रधानों की विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए इन चुनावों का स्थानीय स्तर पर विशेष महत्व होता है.

नगर निगम चुनावों में मिली हार ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन (ETV Bharat)

उन्होंने पंचायत चुनावों में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है. वहीं, बीजेपी द्वारा किए जा रहे दावों पर उन्होंने कहा कि स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी.

हिमाचल प्रदेश के चार में से तीन नगर निगमों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, 'तीन नगर निगमों में पार्टी की हार के पीछे कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से जीत हासिल नहीं हो पाई. इस मुद्दे पर पार्टी स्तर पर आत्ममंथन करने की जरूरत है'.

रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल और कोटखाई बीडीसी के साथ-साथ जिला परिषद सीटों पर भी जीत मिली है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र की चारों जिला परिषद सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे हैं. पंचायत चुनावों में 75 से 80 प्रतिशत प्रधान और उपप्रधान कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीतकर आए हैं. प्रदेश सरकार विकट परिस्थितियों में काम कर रही है. बावजूद इसके सरकार जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ रही है.

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