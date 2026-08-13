'पहले प्राप्त करें ज्ञान, फिर दें बयान', सांसद कंगना को मंत्री विक्रमादित्य की नसीहत
विक्रमादित्य ने कहा कि पहले मोहतरमा दिल्ली जाकर बात करें और केंद्र से हिमाचल के लिए मदद लाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 4:36 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए नए सेस को लेकर सियासत गरमा गई है. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर पलटवार किया है. विक्रमादित्य सिंह ने मंडी से सांसद कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि वे मीडिया में बयान देने से पहले ज्ञान प्राप्त करें. साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने सांसद को घेरते हुए कहा कि 'मोहतरमा' को केंद्र से प्रदेश को आर्थिक मदद दिलाने में मदद करनी चाहिए.
विक्रमादित्य सिंह शिमला में आयोजित कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे. यहां मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कंगना रनौत पर हमला बोला. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम राज्य सरकार ने नहीं, बल्कि केंद्र सरकार बढ़ा रही है. केवल हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. उन्होंने कंगना रनौत को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें मीडिया में बयानबाजी करने से पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए. हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की मदद के लिए केवल 60 पैसे सेस लगाया है.
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत को पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ-साथ ई-20 से गाड़ियों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाना चाहिए. इथेनॉल ब्लेंडिंग के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री की ओर से हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये की मदद राशि प्रदेश को अब तक नहीं मिली है. विक्रमादित्य ने कहा कि मोहतरमा दिल्ली जाकर बात करें और हिमाचल को मदद दिलाएं.
बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई से विक्रमादित्य ने झाड़ा पल्ला
प्रदेश बीजेपी के विधायकों और पूर्व विधायकों पर हुई कार्रवाई को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मामले में जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि गृह विभाग का जिम्मा भी मुख्यमंत्री के पास है. वहीं, आने वाले दिनों में बीजेपी की ओर से लाई जाने वाली चार्जशीट को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया.
वहीं, बारिश के कारण प्रदेश में प्रभावित हो रहे सड़क मार्गों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने का काम किया जा रहा है. मशीनरी को ग्राउंड जीरो पर लगाया गया है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि टायरिंग का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बिटुमेन के दाम बढ़ गए हैं. मानसून के बाद दोबारा टायरिंग का काम शुरू किया जाएगा और तय लक्ष्य को पूरा किया जाएगा. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार किसान और बागवानों को परेशान नहीं होने देगी.
शिमला ग्रामीण के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ
कार्यक्रम के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया. गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री एवं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से इन बसों को निर्धारित क्षेत्रों के लिए रवाना किया. इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन बसों के संचालन का उद्देश्य शिमला ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुविधाजनक बस सेवा उपलब्ध करवाना है. उन्होंने कहा कि 30 इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. आयोजन के दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
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