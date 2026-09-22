ETV Bharat / state

3 किमी जाने के लिए विक्रम चालक ने एआरटीओ से मांग डाले 300 रुपए, हाथों हाथ हो गया बड़ा एक्शन

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में ऑटो और विक्रम चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं. मनमानी किराया वसूली का उस समय खुलासा हो गया, जब परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आम यात्री बनकर वाहनों में सफर किया. रानीपुर मोड़ से रेलवे स्टेशन तक करीब तीन किलोमीटर की दूरी के लिए विक्रम चालक ने एआरटीओ निखिल शर्मा से ही 300 रुपए किराया मांग लिया. जबकि, इस रूट का निर्धारित किराया 50 रुपए है. किराए की मनमानी सामने आने पर दोनों विक्रमों को जब्त कर लिया गया. इसके अलावा भी 105 वाहनों की चालान किए गए और कुल मिलाकर 25 वाहन जब्त किए गए.

बाहर से आने वाले यात्रियों से वसूला जा रहा मनमाना किराया: दरअसल, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हरिद्वार में बाहर से आने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है. किराया वसूलने में ऑटो, विक्रम और बैटरी रिक्शा की बात आने आई. शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा और एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में ऑटो और विक्रमों के किराए की औचक जांच की गई. अधिकारियों ने वास्तविक स्थिति जानने के लिए आम यात्रियों की तरह ऑटो और विक्रम में सफर किया.