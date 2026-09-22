ETV Bharat / state

3 किमी जाने के लिए विक्रम चालक ने एआरटीओ से मांग डाले 300 रुपए, हाथों हाथ हो गया बड़ा एक्शन

हरिद्वार में एआरटीओ से मनमाने किराए की वसूली, 3 किमी जाने का किराया 300 रुपए मांगा, जानिए पूरा मामला

Haridwar ARTO Nikhil Sharma
विक्रम में सवार एआरटीओ निखिल शर्मा (फोटो सोर्स- Transport Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 10:15 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 10:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में ऑटो और विक्रम चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं. मनमानी किराया वसूली का उस समय खुलासा हो गया, जब परिवहन विभाग के अधिकारियों ने आम यात्री बनकर वाहनों में सफर किया. रानीपुर मोड़ से रेलवे स्टेशन तक करीब तीन किलोमीटर की दूरी के लिए विक्रम चालक ने एआरटीओ निखिल शर्मा से ही 300 रुपए किराया मांग लिया. जबकि, इस रूट का निर्धारित किराया 50 रुपए है. किराए की मनमानी सामने आने पर दोनों विक्रमों को जब्त कर लिया गया. इसके अलावा भी 105 वाहनों की चालान किए गए और कुल मिलाकर 25 वाहन जब्त किए गए.

बाहर से आने वाले यात्रियों से वसूला जा रहा मनमाना किराया: दरअसल, लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हरिद्वार में बाहर से आने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है. किराया वसूलने में ऑटो, विक्रम और बैटरी रिक्शा की बात आने आई. शिकायतों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा और एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में ऑटो और विक्रमों के किराए की औचक जांच की गई. अधिकारियों ने वास्तविक स्थिति जानने के लिए आम यात्रियों की तरह ऑटो और विक्रम में सफर किया.

ARBITRARY FARE
ई-रिक्शा चालक के कागजातों की जांच (फोटो सोर्स- Transport Department)

एआरटीओ से ही मांग लिए 300 रुपए किराया: खुद हरिद्वार के एआरटीओ निखिल शर्मा आम यात्री बनकर कई वाहनों में सफर किया. वहीं, रानीपुर मोड़ से रेलवे स्टेशन तक सफर के दौरान दो विक्रम चालकों ने अधिकारियों से 300 रुपए किराया मांगा. करीब तीन किलोमीटर की दूरी के लिए निर्धारित किराया 50 रुपए होने के बावजूद छह गुना रकम मांगने पर परिवहन विभाग ने दोनों विक्रमों को जब्त कर लिया.

ARBITRARY FARE
ऑटो जब्त (फोटो सोर्स- Transport Department)

105 वाहनों का चालान और 25 वाहन किए गए जब्त: अब कार्यालय में दोनों वाहन खड़े कर चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. वहीं, कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने कुल 105 चालान किए और 25 वाहनों को जब्त किया. जिसमें एक ई रिक्शा ओवरलोडिंग और दो ई रिक्शा बिना पंजीकरण चलते मिले. इन्हें भी जब्त कर लिया गया.

"लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर औचक निरीक्षण किया गया है. यात्रियों से निर्धारित किराए से ज्यादा वसूली, ओवरलोडिंग और बिना पंजीकरण वाहन संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. जिलाधिकारी के निर्देश पर ऐसी आकस्मिक जांच आगे भी जारी रहेगी."- निखिल शर्मा, एआरटीओ, हरिद्वार

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 22, 2026 at 10:43 PM IST

TAGGED:

HARIDWAR AUTO EXCESSIVE FARE
हरिद्वार में मनमाना किराया वसूली
एआरटीओ से महंगा किराया
VIKRAM DRIVER DEMANDS MORE RUPEES
HARIDWAR ARTO NIKHIL SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.