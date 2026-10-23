यमुना में झाग दिखने को लेकर सौरभ भारद्वाज के आरोप पर विक्रम बिधूड़ी का पलटवार, कहा- आरोप वह लगा रहे जो सरकार में रहे
दरअसल, सौरभ भारद्वाज ने यमुना के डीफोमिंग टेंडर को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इसपर पर दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष ने कटाक्ष किया है. पढ़ें..
Published : October 23, 2026 at 8:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में सफेद जहरीला झाग एक बार फिर देखा जा रहा है. इसपर दिल्ली 'आप' अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर आरोप लगाए. वहीं दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष विक्रम बिधूड़ी ने उनपर पलटवार किया है.
विक्रम बिधूड़ी ने सौरभ भारद्वाज के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आरोप वह लगा रहे हैं जो पिछले 11 सालों से दिल्ली सरकार में रहे. दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बने हुए महज 1.5 वर्ष हुए है इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना सफाई को लेकर लगातार अभियान चला रही हैं, जहां वह खड़े होकर रील बना रहे हैं. इन दिनों पर झाग बनता है क्योंकि पानी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो झाग बनना स्वाभाविक है. झाग को हटाने का प्रयास हर सरकार करती है.
इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा था कि यमुना के डीफोमिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह अभी तक खुला नहीं है, मगर कंपनी कंपनी पहले ही यहां पर आ चुकी है उसने अपना मशीन का सेटअप कर दिया है यानी कि सरकार की सेटिंग है टेंडर किसको दिया जाएगा. अब रेखा गुप्ता की सरकार पीछे हरियाणा से पानी छुड़वाएगी, ताकि जो गंदगी है वह बहकर आगे निकल जाए और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके.
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बता दें कि, गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने यमुना पुनरुद्धार से जुड़ी 8,941 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार 30 साल रही यमुना के लिए कुछ नहीं किया. यमुना को साफ करने का सौभाग्य बीजेपी को मिलने वाला है.
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उधर ओखला बैराज के दोनों तरफ नदी पर झाग बनने को लेकर मछुआरे ब्रह्मदेव ने कहा कि यह पानी बिल्कुल भी पीने या इस्तेमाल करने लायक नहीं है. सरकार को सोचना चाहिए कि जो सीवर और गंदे नालों का पानी सीधे नदी में गिराया जाता है, उसे पहले ट्रीट किया जाए. उनके अलावा मछुआरे पूजन साहनी ने कहा कि गंदगी से ही यह झाग बनता है. दूर-दराज से जो लोग यहां स्नान करने आते हैं, वे पानी की बदबू और गंदगी देखकर बिना नहाए ही चले जाते हैं. अगर यमुना भी गंगा की तरह साफ हो जाए, तो सब लोग यहां आराम से त्योहार मना सकेंगे.
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