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यमुना में झाग दिखने को लेकर सौरभ भारद्वाज के आरोप पर विक्रम बिधूड़ी का पलटवार, कहा- आरोप वह लगा रहे जो सरकार में रहे

यमुना में फिर दिखा झाग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी में सफेद जहरीला झाग एक बार फिर देखा जा रहा है. इसपर दिल्ली 'आप' अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर आरोप लगाए. वहीं दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष विक्रम बिधूड़ी ने उनपर पलटवार किया है.