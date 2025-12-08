ETV Bharat / state

30 करोड़ की ठगी: विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर लेकर पहुंची पुलिस

उदयपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में फिल्मकार विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर पहुंची.

विक्रम भट्ट को लेकर उदयपुर पहुंची पुलिस
विक्रम भट्ट को लेकर उदयपुर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 10:54 PM IST

उदयपुर: 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेताम्बरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने रविवार को मुंबई से गिरफ्तार किया था. दोनों को सोमवार देर शाम उदयपुर लाया गया. पुलिस ने मुंबई कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड हासिल किया था.

यह गिरफ्तारी उदयपुर के जाने-माने व्यवसायी और इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत पर हुई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विक्रम भट्ट दंपती ने कारोबारी साझेदारी और निवेश के नाम पर उनसे करीब 30 करोड़ रुपये की ठगी की है. मामला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आने के कारण पुलिस इसे अत्यंत गंभीरता से ले रही है.

डीएसपी छगन पुरोहित (ETV Bharat Udaipur)

जांच की कमान उदयपुर के डीएसपी छगन पुरोहित के हाथ में है. उनकी अगुआई में गई पुलिस टीम ने मुंबई से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच उदयपुर लेकर पहुंची. उदयपुर लाते समय विक्रम भट्ट और श्वेताम्बरी ने मीडिया कैमरों से बचने की कोशिश की और चेहरा ढककर पुलिस वाहन में सवार हुए.

डीएसपी छगन पुरोहित ने बताया दोनों को मुंबई से गिरफ्तार और उदयपुर लेकर पहुंचे. मंगलवार सुबह दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दस्तावेजों, बैंक ट्रांजेक्शन, अनुबंधों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की जा रही है. शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि के लिए ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं.

