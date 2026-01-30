ETV Bharat / state

विकासनगर मनीषा हत्याकांड, सामने आया नया CCTV फुटेज, खुलेंगे कई राज

विकासनगर युवती हत्याकांड में पुलिस को चचेरे भाई की तलाश है. जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

VIKASNAGAR MANISHA MURDER CASE
विकासनगर मनीषा हत्याकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 30, 2026 at 8:45 PM IST

2 Min Read
विकासनगर: मनीषा हत्याकांड का आज दूसरा दिन है. अभी भी मामले में आरोपी का पता नहीं चल पाया है. पुलिस हत्यारोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. साथ ही दूसरे कई एंगल्स पर भी पुलिस काम कर रही है. इस बीच इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

विकासनगर मनीषा हत्याकांड से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप का है. जिसमें मनीषा अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी देखी जा रही है. ये सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड स कुछ पहले का है. सीसीटीवी फुटेज में दोनों सामान्य दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस भी इस सीसीटीवी को लेकर जांच कर रही है.

विकासनगर मनीषा हत्याकांड (ETV Bharat)

बता दें इस मामले में मनीषा के चचरे भाई की तलाश मे पुलिस एसडीआरएफ ने शक्ति नहर मे दो दिन तक सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है. मनीषा हत्याकांड के बाद पुलिस ने आंशका जताई की शायद सुरेंद्र ने ही उसकी हत्या की हो, हत्या के बाद उसने नहर मे कूद मार दी. नहर में सुरेंद्र की तलाश के लिए एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया है.

एसडीआरएफ अपर उप निरीक्षक आशिकअली ने बताया की सुरेंद्र की तलाश मे शक्ति नहर मे दो दिन सर्च अभियान चलाया गया. मशीन से भी इंटेक में खोजबीन की गई. नहर से अभी तक कुछ नहीं मिला . वहीं विकासनगर सीओ भास्कर लाल शाह ने बताया की पुलिस इस मामले मे बारीकी से जांच कर रही है. एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक पेट्रोल पम्प पर नजर आ रहे है. गांव में सीसीटीवी नहीं है. पुलिस हर एंगल से जांच मे जुटी हुई.

पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज: मामले में युवती के पिता ने तहरीर दी है. जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, दरांती को बरामद कर लिया गया है. घटना में फरार अभियुक्त की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों का गठन कर दिया गया है. पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

विकासनगर मनीषा हत्याकांड
