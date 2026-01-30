ETV Bharat / state

विकासनगर मनीषा हत्याकांड, सामने आया नया CCTV फुटेज, खुलेंगे कई राज

विकासनगर: मनीषा हत्याकांड का आज दूसरा दिन है. अभी भी मामले में आरोपी का पता नहीं चल पाया है. पुलिस हत्यारोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. साथ ही दूसरे कई एंगल्स पर भी पुलिस काम कर रही है. इस बीच इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

विकासनगर मनीषा हत्याकांड से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप का है. जिसमें मनीषा अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी देखी जा रही है. ये सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड स कुछ पहले का है. सीसीटीवी फुटेज में दोनों सामान्य दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस भी इस सीसीटीवी को लेकर जांच कर रही है.

विकासनगर मनीषा हत्याकांड (ETV Bharat)

बता दें इस मामले में मनीषा के चचरे भाई की तलाश मे पुलिस एसडीआरएफ ने शक्ति नहर मे दो दिन तक सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है. मनीषा हत्याकांड के बाद पुलिस ने आंशका जताई की शायद सुरेंद्र ने ही उसकी हत्या की हो, हत्या के बाद उसने नहर मे कूद मार दी. नहर में सुरेंद्र की तलाश के लिए एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया है.