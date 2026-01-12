ETV Bharat / state

कांग्रेस का अंदरूनी मामला गंभीर, हम टिप्पणी करें तो राजनीति लगेगी: किरण सिंह देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस नेता विकास तिवारी को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर तंज कसा.

VIKAS TIWARI EXPULSION
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 11:55 AM IST

दुर्ग: भिलाई प्रवास पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह ने कांग्रेस नेता विकास तिवारी को पार्टी से निष्कासित किए जाने के मामले पर तंज कसते हुए कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक विषय है. यदि हम इस पर कुछ कहते हैं तो इसे राजनीति कहा जाएगा, लेकिन जब उनके ही दल से इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो विषय स्वतः ही गंभीर हो जाता है.

विकास तिवारी कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर

बता दें कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के नारको टेस्ट की मांग की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि

किरणदेव सिंह ने छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवेदनशील हैं और इस विषय पर उनसे पहले ही चर्चा हो चुकी थी. घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स महासम्मेलन

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविवार को भिलाई में आयोजित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में जहां एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक मरीजों की जान बचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. इस अवसर पर एक चिकित्सक द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया गया. कार्यक्रम को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भी संबोधित किया.

संपादक की पसंद

