आरएएस में 5वीं रैंक, लेकिन जॉइनिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे विकास सियाग, जानिए वजह...
आरएएस परीक्षा-2024 में पांचवीं रैंक पर आए विकास, जयपुर की प्रशस्ति ने सुधारी रैंक
Published : April 18, 2026 at 8:18 PM IST
जयपुर : राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा-2024 में बीकानेर के विकास सियाग ने 5वीं रैंक हासिल कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया. खास बात है कि उन्होंने ये सफलता ऐसे समय में हासिल की, जब वे पहले से चयनित होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं. अब इस रिजल्ट को परस्यू नहीं करने का फैसला लिया, ताकि उनकी सीट अन्य अभ्यर्थी को मिल सके.
2020 से शुरू जर्नी, असफलता से मिली सीख : विकास सियाग ने बताया कि उनकी तैयारी की शुरुआत 2020 में हुई थी. 2021 की परीक्षा में वे मैंस क्लियर नहीं कर पाए थे. इसके बाद तैयारी को नए सिरे से मजबूत किया. वर्ष 2023 की आरएएस परीक्षा में शानदार वापसी करते हुए टॉप-10 में जगह बनाई और 10वीं रैंक हासिल की. वर्तमान में वे उसी चयन के तहत ट्रेनिंग में हैं. इसी बीच 2024 की आरएएस परीक्षा हो चुकी थी. इसमें उनका केवल इंटरव्यू बाकी था. यूपीएससी की तैयारी के चलते उन्होंने इंटरव्यू को एक अभ्यास के रूप में दिया और नतीजा 5वीं रैंक के रूप में सामने आया.
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तुक्का नहीं, पक्का तीर :विकास ने कहा कि ये लोगों को जवाब हैं, जो कहते हैं कि पहली बार में तुक्का लग गया, अब इसे तुक्का नहीं कहेंगे इसे पक्का तीर कहेंगे. ये मेहनत का नतीजा है. अगर नियमित पढ़ाई और सही दिशा में फोकस करें तो सफलता तय है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस बार जॉइनिंग प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे, ताकि अन्य अभ्यर्थी को मौका मिल सके.
41वीं रैंक पर प्रशस्ति सिंह, सर्विस सुधारने को दी परीक्षा :जयपुर की प्रशस्ति सिंह ने इस बार 41वीं रैंक हासिल की. इससे पहले 2023 आरएएस परीक्षा में 53वीं रैंक प्राप्त की थी. उन्हें राजस्थान लेखा सेवा (RAS Allied) मिली थी. प्रशस्ति ने बताया कि उन्होंने सर्विस को बेहतर करने के उद्देश्य से दोबारा परीक्षा दी और इस बार बेहतर रैंक हासिल की.
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महिलाओं और बच्चों के लिए करना चाहती हैं काम :उन्होंने कहा, सरकार जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगी. हालांकि उनकी प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में काम करने की है.प्रशस्ति सिंह ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि परीक्षा में पेपर वेटेज को समझना बेहद जरूरी है. खास तौर पर लेंग्वेज पेपर (पेपर-4) पर फोकस किया. जिसमें उन्होंने अधिक अंक हासिल किए.जहां ज्यादा स्कोरिंग की संभावना हो, वहां रणनीति बनाकर मेहनत करनी चाहिए. उन्होंने कंसिस्टेंसी को सबसे बड़ी कुंजी बताया. साथ ही कहा कि पिछले प्रयासों से सीख लेकर खुद में सुधार जरूरी है.
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