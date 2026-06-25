शादी की रस्में अधूरी छोड़ लिया था बड़ा फैसला, आज परिवार कर रहा गर्व, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
धनबाद के विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह बीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हुए हैं.
Published : June 25, 2026 at 2:41 PM IST
धनबाद: जिले के झरिया में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े ने बीपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम में सफलता हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है. दरअसल घर में शादी की खुशियों का माहौल था लेकिन झरिया के विकास कुमार सिंह और उनकी पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने बीच में रस्म छोड़कर अपने सपनों को प्राथमिकता दी. जिसका परिणाम आज सबके सामने है.
विदाई की रस्म छोड़ दी थी परीक्षा
11 दिसंबर 2024 को दोनों की शादी हुई थी और 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई. इसमें खास बात ये रही कि विदाई की रस्म पूरी होने से पहले ही दोनों परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन आज उसी फैसले ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है. 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम में झरिया के चौथाई कुल्ही, भालगोड़ा निवासी विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (BPRO) के पद पर हुआ है. उन्होंने 1058वीं रैंक हासिल की है, जबकि बिहार के बेगूसराय जिले की निवासी कोमल कुमारी सिंह ने 489वीं रैंक प्राप्त कर डीएसपी (DYSP) बनने का सपना साकार किया है.
परिवार को दिया सफलता का श्रेय
विकास अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार, विशेषकर बड़े भाई सूरज कुमार सिंह के मार्गदर्शन और माता-पिता के सहयोग को देते हैं. परिवार की सफलता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. उनके छोटे भाई राहुल कुमार सिंह रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं. परिवार के मुखिया सुधीर कुमार सिंह, दूध व्यवसाय से जुड़े हैं जबकि माता इंदु देवी ने अपने बच्चों को मेहनत, अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया है. आज इस परिवार के तीनों बेटे सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.
युवाओं के लिए बने प्रेरणास्त्रोत
विकास और कोमल की कहानी इस बात की मिसाल है कि जब लक्ष्य साफ और इरादे बुलंद हो, तो जीवन के सबसे बड़े पारिवारिक अवसर भी सपनों की राह में बाधा नहीं बनते हैं. विदाई से पहले परीक्षा देने का उनका फैसला आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है.
बता दें कि कोमल इससे पहले राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थीं. प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य लेकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गईं थी. दूसरे प्रयास में वो डीएसपी बनीं.
ये भी पढ़ें- दुमका के शुभम ने 66वीं बीपीएससी परीक्षा में मारी बाजी, बनेंगे राजस्व पदाधिकारी
धनबाद के विश्वजीत ने बीपीएससी में लहराया परचम, लोगों ने दी बधाई
एक्साइज इंस्पेक्टर बीपीएससी की परीक्षा के लिए चयनित, मिला डीएसपी का पदभार