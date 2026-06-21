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पेपर लीक से नहीं हारी हिम्मत, 70वीं BPSC परीक्षा पास कर राजस्व अधिकारी बने शिवहर के विकास कुमार

"उनके सफल होने के साथ-साथ हमें भी सफलता मिली है और मेरा बेटा ऊंचे पद पर पहुंच गया है. ये उनकी तीसरी बार की मेहनत रंग लाई है."- दीप शरण पासवान, पिता

पिता की आंखे हुई नम : विकास के पिता दीप शरण पासवान ने नम आंखों से गर्व के साथ बताया कि हमें बहुत खुशी है कि सफलता मिली है. उनके सफल होने के साथ-साथ सफलता हमें भी मिली है और मेरा बेटा ऊंचे पद पर पहुंच गया है. उन्होंने बताया कि बेटे की तीसरी बार की मेहनत रंग लाई है जिससे गांव और पास-पड़ोस के सभी लोग बहुत खुश हैं.

कॉल कर दी जानकारी: शनिवार 20 जून की रात जैसे ही बीपीएससी का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, विकास ने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया. उन्होंने कॉल करके अपने पिता को बेहद आदर के साथ जानकारी दी कि परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और मेरा चयन हो गया है. यह सुनते ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया.

तीसरे प्रयास में मिली सफलता: विकास कुमार को यह ऐतिहासिक सफलता उनके तीसरे प्रयास में हासिल हुई है. पहली बार प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा को पूरी तरह कैंसिल और पोस्टपोन कर दिया गया था. इसके बाद दूसरे प्रयास में भी किसी कारण से उनका परिणाम नहीं आ सका था. लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में अपना परचम लहरा दिया.

पिता का सपना किया सच: मिली जानकारी के अनुसार विकास कुमार शुरुआत में मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते थे. लेकिन कुछ विशेष कारणों से उन्होंने अपने पिता के सपने को साकार करने का फैसला किया और प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुट गए. उनके पिता दीप शरण पासवान पुलिस विभाग में वायरलेस सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे, जिनका सपना बेटा अब पूरा कर रहा है.

शिवहर: कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे. बिहार के शिवहर में कुछ ऐसा ही हुआ है, यहां जिले के लाल ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 70वीं बीपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद इतिहास रच दिया है. जिले के डुमरी कटसड़ी प्रखंड के अंतर्गत श्यामपुर पंचायत के चमैनिया गांव निवासी दीप शरण पासवान के बेटे विकास कुमार का चयन रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर हुआ है. विकास कुमार की प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंस और फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए की पढ़ाई पूरी की.

गांव में हुई आतिशबाजी: रिजल्ट की खबर सुनते ही चमैनिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में जश्न का माहौल बन गया, विकास के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और जमकर मिठाई व लड्डू बांटे गए. ग्रामीणों ने इस ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी में देर रात तक आतिशबाजी की और पूरे परिवार को बधाई दी, विकास कुमार के पिता ने बताया कि अभी बेटे की शादी नहीं हुई है और अब उसकी शादी करेंगे.

यूपीएससी निकालने की चाह: विकास कुमार के पिता ने आगे कहा कि बेटी भी बीपीएससी की तैयारी कर रही है पहले वह भी सफल हो जाए. बेटे की चाहत अब यूपीएससी (UPSC) निकालने की भी है क्योंकि उसका मुख्य मकसद वही है. विकास तीन भाइयों में सबसे छोटे हैं और उनकी दो बहनें हैं, जिनका व्यवहार शुरुआत से ही सबके साथ बहुत अच्छा रहा है.

संघर्ष के बाद बदले दिन: उनकी माता राम दुलारी देवी ने नम आंखों से भावुक होकर बताया कि हम बहुत खुश हैं और बेटे की शादी वहीं होगी जहां वह खुद चाहेगा, हमने इस सफलता की कल्पना की थी कि हमारा बेटा बचपन से ही बहुत संस्कारी, गुणवान और अच्छा है." उन्होंने कहा कि यह समय बहुत ही संघर्ष से भरा रहा है लेकिन अब दिन बदल गए हैं, जिसके बाद मां ने आशीर्वाद दिया कि बेटा और आगे बढ़े.

"बेटे की शादी उसके लेवल के अनुसार वहीं होगी जहां वह खुद चाहेगा, बच्चा हमारा बचपन से ही बहुत संस्कारी, गुणवान और अच्छा है.संघर्ष वाले दिन अब बदल चुके हैं." - राम दुलारी देवी, मां

पिता ने छोड़ी थी नौकरी: विकास के पिता भी पहले सेंट्रल की सरकारी सर्विस में थे, लेकिन पोस्टिंग दूर-दूर हो जाने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद वे दिल्ली में बेटे के साथ ही रहने लगे थे और वहां एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम की शुरुआत कर दी थी ताकि बेटे के साथ रहकर उसकी पढ़ाई में मदद कर सकें.

परिजनों को सफलता का श्रेय: विकास कुमार ने अपनी सफलता पर बताया कि वे बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यदि मेहनत और संघर्ष सही समय से लगन के साथ किया जाए तो वह जरूर रंग लाता है. उन्होंने कहा कि वे बहुत जल्द बिहार आएंगे क्योंकि बिहार उनकी मातृभूमि है और इससे उनका लगाव छूटता ही नहीं है, विकास ने सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और परिजनों को दिया.

"बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. मन कह रहा है कि यदि मेहनत और संघर्ष सही समय से लगन के साथ किया जाए तो वह जरूर रंग लाती है. जल्द ही बिहार आएंगे, बिहार मातृभूमि है और इससे लगाव छूटता ही नहीं है."- विकास कुमार, बीपीएससी में चयनित छात्र

माता-पिता के मन से ही विवाह: उन्होंने बताया कि यह उनका दूसरा ऐसा प्रयास था जिसमें परीक्षा फल में उनका चयन हुआ है और पिछली बार असफल होने का कारण यह रहा कि वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जिसके कारण वे बिहार से संबंधित सिलेबस को पूरा नहीं देख पाए थे. शादी की बात पर विकास ने कहा कि माता-पिता के मन से ही विवाह करेंगे, लेकिन पहले जो अवसर मिला है उसपर कुछ बेहतर काम करना ही पहली प्राथमिकता है.



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