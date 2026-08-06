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ऑनलाइन बेटिंग एप केस में विकास गर्ग की कोर्ट में पेशी, 14 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया जेल

विकास गर्ग 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहा फिर जेल भेजा गया.

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विकास गर्ग की कोर्ट में पेशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 10:13 PM IST

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रायपुर: 14 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन बेटिंग एप केस में विकास गर्ग को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. 6 अगस्त तक ज्यूडिशियल रिमांड पर विकास गर्ग जेल में था, जिसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने विकास गर्ग को फिर से 14 दिनों के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है.

ऑनलाइन बेटिंग एप केस

विकास गर्ग की अगली पेशी अब 19 अगस्त को होगी. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड दे थी. विकास गर्ग 24 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहने के बाद जेल भेज दिया गया था. इस दौरान उससे सट्टा एप से कमाई गई अवैध संपत्ति से संबंधित पूछताछ कि गई.

प्रवर्तन निदेशायल के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि "ऑनलाइन बेटिंग एप केस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की इन्वेस्टीगेशन जारी थी. जिसमें कुल मिलाकर 5 चालान पेश किए गए. शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ था तो सट्टा एप और सट्टे के द्वारा जो कमाई की गई उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई उसके संदर्भ में जांच की गई.''

''इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो हमने देखा कि सट्टा एप के जरिए लोगों ने पैसा कमाया. लेकिन इस पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग-अलग जगह पर किया गया. प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में यह बात आई कि स्काई एक्सचेंज नाम का एक और एप संचालित हुआ. जिसमें बेसिकली सट्टा ऐप का पैसा वहां ट्रांसफर करके उस पैसे को शेयर कैपिटल के रूप में या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर इंडियन इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट किया गया.''

प्रवर्तन निदेशायल के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया

प्रवर्तन निदेशायल के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने बताया कि "विकास गर्ग ने सट्टा एप से 940 करोड़ की अवैध संपत्ति कमाई थी. विकास गर्ग के कनेक्शन हरिशंकर टिबरेवाल से भी था. हरिशंकर टिबरेवाल के माध्यम से पैसा विकास गर्ग के पास जाता था. विकास गर्ग विदेश में अलग-अलग कंपनिया खोलकर इस पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट और दूसरी चीजों में लगाया करता था."

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