भिवानी पहुंचे शिक्षाविद् विकास दिव्यकीर्ति, छात्रों और शिक्षकों को दिए खास टिप्स, AI को लेकर कही बड़ी बात

भिवानी में विकास दिव्यकीर्ति ने विद्यार्थियों को जीवन कौशल, नैतिकता, मातृभाषा शिक्षा और एआई के अवसर और चुनौतियों पर मार्गदर्शन दिया.

भिवानी पहुंचे शिक्षाविद् विकास दिव्यकीर्ति
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 2:34 PM IST

भिवानी: देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद् और मार्गदर्शक विकास दिव्यकीर्ति ने भिवानी के हलवासिया शिक्षण संस्थान का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा के वर्तमान स्वरूप, भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार रखे. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे.

विद्यार्थियों को दी जीवन कौशल की सीख: अपने संबोधन में विकास दिव्यकीर्ति ने कहा, “आज का विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन कौशल, नैतिक मूल्यों और तार्किक सोच को भी विकसित करे. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करें.” उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार करें.

नई शिक्षा नीति और मातृभाषा पर जोर: वहीं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि, “मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी कदम है. इससे बच्चों की समझ बेहतर होगी, उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा में समान अवसर पाएंगे.”

एआई वरदान और चुनौती दोनों: एआई को लेकर उन्होंने कहा कि, “एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में वरदान साबित हो सकता है. कामकाज आसान होगा, समय बचेगा. लेकिन यदि इसका उपयोग बिना नैतिकता और विवेक के किया गया, तो यह समाज के लिए खतरा बन सकता है. एआई आने पर क्लर्क जैसे पद खत्म होंगे, मशीनों से कार्य सरल होंगे, लेकिन जटिलताएं भी बढ़ेंगी. इसलिए मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को हमेशा महत्व देना जरूरी है.”

शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: कार्यक्रम के अंत में संस्थान के प्रबंधन ने विकास दिव्यकीर्ति का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके विचार विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने इस अवसर को शिक्षा के नए दृष्टिकोण को समझने का अवसर बताया.

संपादक की पसंद

