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करनाल में क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोचा

करनाल महिला क्लर्क हत्याकांड में आरोपी विकास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कौन है गिरफ्तार आरोपी? : पकड़े गए आरोपी की पहचान विकास पुत्र सतीश पंडित निवासी सलीमपुर, कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विकास का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. वो पहले से एक मामले में 20 साल की सजा काट रहा है. जेल में रहते हुए भी उस पर अन्य मुकदमे दर्ज हुए है.

पुलिस पर फायरिंग की : जैसे ही आरोपी ने पुलिस टीम को देखा, उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की. आरोपी की तरफ से दो गोलियां चलाई गईं, जबकि पुलिस ने तीन राउंड फायर किए. मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी और वो सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही काबू कर लिया.

करनाल : हरियाणा के करनाल में महिला क्लर्क डिंपल अरोड़ा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सीआईए टीम ने हत्या के आरोपी विकास को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. रविवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी कर्ण लेक से इंद्री रोड की तरफ बाइक पर जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी.

मौके से क्या-क्या मिला? : डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और आरोपी की बाइक बरामद की गई है. एफएसएल टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल आरोपी अस्पताल में भर्ती है. पुलिस का कहना है कि स्वस्थ होने के बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके.

करनाल महिला क्लर्क हत्याकांड (ETV Bharat)

15 मई को किया था मर्डर : 15 मई को बिजली विभाग में क्लर्क डिंपल अरोड़ा दोपहर के समय लंच के लिए अपने घर पहुंची थीं. वो अपनी स्कूटी को स्टैंड पर लगाकर लॉक कर रही थीं, तभी पीछे से आए एक युवक ने बेहद करीब से उनके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही डिंपल अरोड़ा घर के बाहर गिर पड़ीं. शुरुआत में आसपास मौजूद लोगों को लगा कि शायद उन्हें चक्कर आया है, लेकिन जब सिर से खून बहता दिखाई दिया तो हड़कंप मच गया. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

डिंपल अरोड़ा हत्याकांड (ETV Bharat)

सीसीटीवी ने खोला हत्या का राज : घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. एक पड़ोसी द्वारा निकाली गई फुटेज पुलिस को सौंपी गई, जिसमें पूरी वारदात साफ दिखाई दे रही है. जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात से करीब एक घंटे पहले इलाके की रेकी कर रहा था. फुटेज में युवक बाइक पर गली के आसपास घूमता नजर आया. बाद में वो वापस लौटा और सही मौके का इंतजार करने लगा. आरोपी ने हेलमेट पहन रखा था और चेहरा कपड़े से ढंका हुआ था. वह गली के कोने पर बाइक खड़ी कर पैदल डिंपल के पीछे पहुंचा और बेहद करीब से गोली मारकर फरार हो गया.

मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ : डिंपल अरोड़ा तीन बच्चों की मां थीं. उनकी बड़ी बेटी दिव्या कनाडा में रहती है, जबकि गुनगुन और देवांश घर पर ही थे. परिवार के मुताबिक डिंपल अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लगातार मेहनत कर रही थीं. अचानक हुई इस हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. फिलहाल पुलिस आरोपी विकास से पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और क्या आरोपी ने यह वारदात किसी के कहने पर अंजाम दी. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया जाएगा.

आरोपी विकास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (ETV Bharat)

कर्ण लेक से इंद्री रोड की तरफ जा रहा था (ETV Bharat)

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