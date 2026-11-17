मतदान के बाद पूर्व सरपंच की हत्या से खेतड़ी में तनाव, ग्रामीणों ने खेतड़ी-जयपुर मार्ग किया जाम
आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े ग्रामीण, जाम से खेतड़ी-जयपुर मार्ग के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार
Published : November 17, 2026 at 2:35 PM IST
खेतड़ी (झुंझुनूं): विजयनगर ग्राम पंचायत में हिंसक झड़प में घायल पूर्व सरपंच की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने खेतड़ी-जयपुर मार्ग पर जाम लगा दिया. ग्रामीण करमाड़ी के पास सड़क पर बैठ गए. ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा. जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई. इससे आम यात्रियों और स्कूली वाहनों को काफी परेशानी हुई. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है.
विजयनगर में भारी पुलिस तैनात: पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण सैनी की पुत्रवधू सरपंच पद की प्रत्याशी हैं. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर डटे हुए हैं. विजयनगर में पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया है. प्रशासन और पुलिस अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. सड़क जाम के चलते खेतड़ी-जयपुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ.
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लोगों की भीड़ ने अचानक हमला किया: खेतड़ी विधायक इंजी. धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि विजयनगर ग्राम पंचायत में सोमवार शाम 4.30 बजे मतदान करने के बाद पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण सैनी बैठे हुए थे. इसी दौरान 15 से 20 लोगों की भीड़ ने अचानक हमला कर दिया. आरोपियों ने कुर्सियों, सरिया और पत्थरों से हमला किया था. इसमें पूर्व सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पूर्व सरपंच ने दम तोड़ दिया. आज सर्व समाज यहां पर मौजूद है.
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यह सभ्य समाज के लिए कलंक है: धर्मपाल गुर्जर ने कहा- हम चाहते हैं कि सरपंच साहब का पोस्टमार्टम खेतड़ी के अजीत हॉस्पिटल में हो और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. जो हमारे सरपंच साहब के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय मिले. आज तक खेतड़ी के इतिहास में शायद ही चुनाव के दौरान मर्डर हुआ हो. यह सभ्य समाज के लिए कलंक है. हम सबको मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा. वरना आने वाले चुनावों में और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं. पूर्व सरपंच साहब को न्याय दिलाने के लिए आज सर्व समाज यहां पर एकत्रित हुआ है
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