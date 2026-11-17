ETV Bharat / state

मतदान के बाद पूर्व सरपंच की हत्या से खेतड़ी में तनाव, ग्रामीणों ने खेतड़ी-जयपुर मार्ग किया जाम

ग्रामीणों ने खेतड़ी-जयपुर मार्ग किया जाम ( ETV Bharat Khetri )

खेतड़ी (झुंझुनूं): विजयनगर ग्राम पंचायत में हिंसक झड़प में घायल पूर्व सरपंच की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने खेतड़ी-जयपुर मार्ग पर जाम लगा दिया. ग्रामीण करमाड़ी के पास सड़क पर बैठ गए. ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा. जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई. इससे आम यात्रियों और स्कूली वाहनों को काफी परेशानी हुई. मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों से बातचीत कर जाम खुलवाने का प्रयास कर रही है.