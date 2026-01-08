ETV Bharat / state

भागीरथपुरा में जनता बेहाल, इंदौर छोड़ अचानक बीजेपी मुख्यालय क्यों पहुंचे विजयवर्गीय?

कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर बाहर ही संगठन महामंत्री से की बातचीत. एक महीने में दूसरी बार बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं विजयवर्गीय.

Hitanand Sharma met Vijayvargiya
बीजेपी मुख्यालय में हितानंद शर्मा से बातचीत करते विजयवर्गीय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 3:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी मामले के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अचानक भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं. इस मामले को लेकर पत्रकार को दिए विवादित बयान के बाद मुख्यालय पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ गया है. विजयवर्गीय ने संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से मुलाकात की है.

दोनों के बीच मुलाकात खुले मैदान में हुई. इस बीच सुरक्षा कर्मियों के अलावा सभी को मैदान से दूर रहने की हिदायत थी. इससे पहले संगठन महामंत्री इंदौर में दूषित पानी मामले में विवादित बयानों की बाढ़ के बाद नेताओं को हिदायत दे चुके हैं कि वे केवल जनता की सुनें. उस बैठक में विजयवर्गीय मौजूद नहीं थे.

Hitanand Sharma met Vijayvargiya
बीजेपी मुख्यालय में हितानंद शर्मा से बातचीत करते विजयवर्गीय (ETV Bharat)

भागीरथपुरा कांड के बीच बीजेपी मुख्यालय पहुंचे विजयवर्गीय

जिस समय भागीरथपुरा दूषित पानी से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय उस नियमित बैठक के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं जो बीते दिसंबर से मंत्रियों के लिए शुरू की गई है. जिसमें हर मंत्री अपने लिए निर्धारित दिन पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचता है और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करता है.

हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी मुख्यालय पहुंचकर बाहर ही संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से बातचीत की. इसके बाद वे उस कक्ष में गए जहां मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हैं. एक महीने में ये दूसरा मौका है जब कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं. इससे पहले भी वे कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने पहुंचे थे. लेकिन तब ज्यादा समय नहीं दे पाए थे. मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होने इंकार कर दिया.

कार्यकर्ताओं की सुनने नहीं, संगठन की क्लास में पहुंचे हैं कैलाश

उधर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है "असल में कैलाश विजयवर्गीय को तलब किया गया है. बताया जरूर ये जा रहा है कि वे नियमित बीजेपी ऑफिस में होने वाली मंत्रियों-कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए बैठे हैं. लेकिन असल में कैलाश विजयवर्गीय की क्लास लगी है. दिल्ली से जो संदेश आया है वह संदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने उन्हें बताया है. जिस तरह से उनके क्षेत्र में इतनी मौतें हुई हैं. जैसा विवादित बयान उन्होने दिया उसके बाद से हाईकमान उनसे बेहद नाराज है. बीजेपी नेताओं को अनुशासन सिखाने संगठन महामंत्री खुद भी इंदौर गए थे लेकिन उस बैठक में विजयवर्गीय नहीं आए थे."

भागीरथपुरा में मौतें और विजयवर्गीय का विवादित बयान

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई थी. कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा और कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग भी की थी.

TAGGED:

HITANAND SHARMA KAILASH VIJAYVARGIY
KAILASH VIJAYVARGIY BJP HEADQUARTER
BJP HEADQUARTER BHOPAL KAILASH
HITANAND SHARMA MET VIJAYVARGIYA
KAILASH VIJAYVARGIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.