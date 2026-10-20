विजयादशमी पर बलरामपुर पुलिस लाइन समेत थानों में हुआ शस्त्र पूजन, दशहरा के मौके पर निभाई गई परंपरा
विजयादशमी महापर्व के मौके पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन हुआ.बलरामपुर में बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:50 PM IST
बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाले विजयादशमी महापर्व का उत्साह है. पुलिस विभाग में परंपरागत रूप से इस खास मौके पर शस्त्र पूजन की विशेष परंपरा निभाई गई. इस परंपरा के तहत बलरामपुर पुलिस लाइन एवं सभी थाना और चौकियों में शस्त्र पूजन कर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन परंपरा का निर्वहन किया गया.
थाना चौकी में विधि विधान से शस्त्र पूजन
बलरामपुर जिले में विजयादशमी के मौके पर शक्ति स्वरुप मां दुर्गा की पूजा आराधना और आरती की गई. इस दौरान थाना चौकी के सभी स्टाफ, पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे. इस मौके पर शस्त्रों की साफ सफाई के बाद उन्हें विधिवत पूजन के लिए तैयार किया गया था.
एसपी ने जिलेवासियों को दी शुभकामनाएं
बलरामपुर एसपी और एएसपी ने शस्त्र पूजन के बाद सभी जिलेवासियों और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाले दशहरा पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी. इस दौरान एएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी, डीएसपी मोहम्मद याकूब मेनन, प्रमोद किस्पोट्टा, रक्षित निरीक्षक विमलेश कुमार देवांगन, एसपी कार्यालय और रक्षित केंद्र बलरामपुर के पुलिसकर्मी उपस्थित रहे.आपको बता दें कि पुलिसकर्मी हर साल दशहरा के मौके पर इस परंपरा को निभाते हैं.
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