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विजयादशमी पर बलरामपुर पुलिस लाइन समेत थानों में हुआ शस्त्र पूजन, दशहरा के मौके पर निभाई गई परंपरा

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बलरामपुर : छत्तीसगढ़ में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाले विजयादशमी महापर्व का उत्साह है. पुलिस विभाग में परंपरागत रूप से इस खास मौके पर शस्त्र पूजन की विशेष परंपरा निभाई गई. इस परंपरा के तहत बलरामपुर पुलिस लाइन एवं सभी थाना और चौकियों में शस्त्र पूजन कर पुष्प अर्पण करते हुए पूजन परंपरा का निर्वहन किया गया.



थाना चौकी में विधि विधान से शस्त्र पूजन

बलरामपुर जिले में विजयादशमी के मौके पर शक्ति स्वरुप मां दुर्गा की पूजा आराधना और आरती की गई. इस दौरान थाना चौकी के सभी स्टाफ, पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे. इस मौके पर शस्त्रों की साफ सफाई के बाद उन्हें विधिवत पूजन के लिए तैयार किया गया था.