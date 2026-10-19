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​​लखनऊ में विजयादशमी शोभायात्रा: सुबह 7 बजे से बदले रहेंगे कई रूट, गोमती नगर व चौक जाने से पहले देखें ट्रैफिक प्लान

लखनऊ में रूट डायवर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति की ओर से मंगलवार (20 अक्टूबर) को आयोजित होने वाली 'स्वामी विवेकानंद साप्ताहिक मिलन श्रीराम विजयादशमी शोभायात्रा' के मद्देनजर यातायात पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन जारी किया है. सुबह 07:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक गोमती नगर, चौक, नक्खास, आलमबाग और चारबाग क्षेत्र के 14 प्रमुख मार्गों पर सामान्य यातायात व्यवस्था में आवश्यकतानुसार बदलाव रहेगा. पुलिस के अनुसार, आमजन की सुविधा के लिए डायवर्जन को न्यूनतम समय के लिए लागू किया जाएगा और वैकल्पिक रास्तों का प्रबंध किया गया है.

​प्रमुख रूट डायवर्जन और वैकल्पिक रास्ते

​गोमती नगर क्षेत्र - 1090 से अम्बेडकर उद्यान चौराहे की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह ट्रैफिक समता मूलक चौराहा और डिगडिगा चौराहा होकर निकलेगा. कैप्टन मनोज पाण्डेय चौराहे की ओर आवागमन बंद रहेगा. वाहन जनेश्वर मिश्र पार्क मार्ग से होकर गुजरेंगे. हुसड़िया से हनीमैन और हनीमैन व विजयीपुर अंडरपास से कठौता चौराहे की तरफ ट्रैफिक बंद रहेगा. वाहन चालक शहीद पथ का प्रयोग कर सकेंगे. ​चौक, मेडिकल कॉलेज व पुराना लखनऊ - मेडिकल कॉलेज चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों को टीले वाली मस्जिद चौराहे की तरफ मोड़ा जाएगा. बालागंज चौराहे की ओर सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. वाहन घंटाघर, कुड़ियाघाट तिराहा से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का प्रयोग करेंगे.