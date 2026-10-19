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विजयादशमी 2026: बलरामपुर में वीएचपी दुर्गा वाहिनी का पथ संचलन, पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत

बलरामपुर: विश्व हिंदू परिषद की इकाई दुर्गा वाहिनी ने रविवार को बलरामपुर शहर में पथ संचलन निकाला और शांतिपूर्वक मार्च किया. वीएचपी दुर्गा वाहिनी के सदस्यों का शहर भर में महिलाओं ने स्वागत किया. लोगों ने फूल बरसाकर दुर्गा वाहिनी के सदस्यों को दशहरे की बधाई दी. बड़ी संख्या में पथ संचलन में महिलाओं और बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया.

वीएचएफी के आयोजन को देखते हुए शहर भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. सभी बड़े चौक चौराहों पर पर्याप्त बल में सुरक्षा जवान मौजूद रहे. ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो इसकी भी व्यवस्था की गई थी.

दुर्गा वाहिनी का पथ संचलन शहर के जिन-जिन मार्गों से होकर गुजरा, वहां बड़ी संख्या में लोग पहले से मौजूद रहे. लोगों ने दुर्गा वाहिनी की बहनों को दशहरा पर्व की बधाई दी और उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया. शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पथ संचलन का समापन उसी स्थान पर किया गया, जहां से इसकी शुरुआत की गई थी.

दुर्गा वाहिनी का शक्ति संचलन (ETV Bharat)

दुर्गा वाहिनी का शक्ति संचलन (ETV Bharat)

दुर्गा वाहिनी की स्थापना 1991 में साध्वी ऋतंभरा ने की

दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद (VHP) की युवा महिला शाखा है. वीएचपी की युवा महिला शाखा की स्थापना 1991 में साध्वी ऋतंभरा ने की थी. दुर्गा वाहिनी संगठन का उद्देश्य हिंदू युवतियों को धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से जोड़ना तथा उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना है. दुर्गा वाहिनी VHP के व्यापक महिला संगठन 'मातृशक्ति' के साथ मिलकर काम करती है, जहां मातृशक्ति सभी आयु वर्ग की महिलाओं को जोड़ती है, वहीं दुर्गा वाहिनी विशेष रूप से युवा कैडर निर्माण पर ध्यान देती है.